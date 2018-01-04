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Охоту на лосей запретили: вид внесен в Красную книгу Украины

Инф. «ФАКТОВ»

04.01.2018 23:16 79

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Лось европейский в Украине официально стал краснокнижным животным. Министерство юстиции зарегистрировало приказ Минприроды о новом, уточненном перечне видов, внесенных в Красную книгу, и направило подтверждающие документы природоохранному министерству.

Как объяснил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, регистрация приказа в Минюсте означает, что теперь охота на лося европейского будет караться законом.

«Внесение лося в Красную книгу не снимает с повестки дня вопрос распространенного в Украине браконьерства, — признает министр. — Уменьшение проявлений этого явления останется для нас одним из приоритетных вызовов в 2018 году. Имею в виду и возможный пересмотр размеров штрафов, и ликвидацию устаревшей неэффективной системы природоохранного надзора и контроля, которая является коррупционным пережитком прошлого и которую давно нужно ликвидировать вместо того, чтобы делать инъекции в протез. Это уже тема других приказов и решений».

Как уже сообщали «ФАКТЫ», в феврале 2017 года Семерак подписал 25-летний запрет охоты на лося европейского. Но Минагрополитики и Госагентство лесных ресурсов были против. Приказ не был утвержден Минюстом. В октябре прошлого года Минприроды пришлось разрешить охоту на лося, согласовав лимит в 160 особей (охотники требовали 320).

В декабре министр экологии сообщил, что уже подписал приказ о внесении лося европейского в Красную книгу Украины и ждет утверждения документа в Минюсте.

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