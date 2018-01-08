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За последний год в Украине снизился уровень бедности - КМИС

Инф. «ФАКТОВ»

08.01.2018 12:12 155

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В 2017 году уровень бедности в Украине снизился с 17% до 12%. Такие данные приводит ZN.ua, ссылаясь на данные Киевского международного института социологии.

Как сообщила заместитель исполнительного директора КМИС Виктория Захожая, в 1998 году 52% респондентов считали, что они практически голодают. К 2008 году уровень бедности снизился до 11%. После начала мирового кризиса, уровень бедности вырос до 21%, но затем ситуация стала улучшаться. Перед началом военного конфликта, в 2013-м, уровень бедности составлял 9%. С 2014 по 2016 годы данный показатель увеличился почти вдвое — до 17%. Но в течение последнего года ситуация улучшилась, и уровень бедности снизился до 12%.

Напомним, ранее в Министерстве социальной политики подсчитали уровень бедности среди всех граждан Украины и среди работающего населения. В ходе анализа выяснилось, что у 39,4% граждан Украины доходы не достигают реального прожиточного минимума. За последний год процент таких граждан существенно снизился.

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