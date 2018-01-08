Убийцу Ноздровской задержали (обновлено)

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. Об этом сообщил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, передает 112 Украина. Детали он не уточнил, отметив, что более подробную информацию МВД Украины обнародует позже.

Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что полицейские восстановили весь маршрут передвижений Ноздровской в день ее исчезновения: от станции метро «Героев Днепра» до села Демидов Киевской области. Опросили шестерых водителей автобусов, которые с 17:00 до 18:00 ездили по указанному маршруту. Еще полицейские опросили более тысячи жителей села Демидов.

«Используя весь массив полученных нами данных, следователи приняли решение о задержании подозреваемого в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», — сообщил Вячеслав Аброськин.

Но кто этот человек и кем он приходился Ирине Ноздровской, Аброськин пока не сообщает. Известно только, что он — житель Киевской области. Ранее журналист Айдер Муждабаев со ссылкой на свои источники сообщал, что этого человека задержали еще вечером 7 января и он является родственником преступника, сбившего два года назад сестру Ирины Ноздровской.

Вячеслав Аброськин сообщил, что следственные действия продолжаются. Полиция устанавливает свидетелей и очевидцев, которые могли ехать вместе с Ириной Ноздровской.

Дочка Ирины Ноздровской Анастасия сообщила «ФАКТАМ», что ей о задержании подозреваемого в убийстве мамы пока ничего не известно. Как уже сообщали «ФАКТЫ», Ирину Ноздровскую похоронят завтра в Демидове.