«Проня Прокопівна в кожній занавісці»

А вы спокойно гуляете по Киеву между бесконечными «плазами»? Слева «Оушен», справа «Манхэттен», а если пройти по переулку до угла, то там, за мусорной кучей, замаячит «Новая Англия». И сразу дышится глубже, плечи расправляются, глазами начинаешь искать то ли Эйфелеву башню (она, кстати, в городе с недавних пор тоже завелась), то ли Биг-Бен (с этим пока напряженно), а носом — в загазованном воздухе улавливать аромат свежих круасанов. Вот он, наш ответ Евросоюзу. Мы, как советовали некоторые политики, не рвемся в Европу — мы строим ее у себя. Как это происходит, обсуждают сегодня в Facebook.

Мирослава Барчук Шукала оце перед Різдвом хороші дитячі магазини, щоб купити подарунки. І ось мене дуже зацікавили назви. Якщо зібрати усі назви київських дитячих магазинів разом, виходить такий список:

• Babyzone

• Chicco

• Mothercare

• Антошка

• Лапушка

• Альфа Тойс

• Даниэль

• Babymax

• Пуговка

• Карапуз

• Пупсьонок

• New Life Premium

• Кроха

• Мішутка

• Lapin

Жодного Телесика там або Кози-Дерези або Ангелика. Ні, все чисто Європа і рускій фольк. Все в культурном горізонтє Проні Прокопівни.

У мене в дитинстві у селі було дві сільські подруги. Одна Сніжана Копійка, а інша Віолетта Довбня (не жартую, так і було). І ось вони обидві весь час допитувались, чому у мене таке дивне ім’я.

Пройшло тридцять років, і одного разу на кримському пляжі мені моя шестирічна дитина між іншим каже:

- Ти знаєш, а хлопці на пляжі сміються з того, що я Нестор.

- А хто сміється?

- Оскар…

Ну канєшна…)) От мені цікаво, всі ці приманки для солідних господ — вони все ще працюють? Хто ці люди, яких пре від того, шо вони житимуть в ЖК «Єлісєйская усадьба» або в Клубном домє «The Garden»??? Або в «Manhattan city», «Chicago Central House», «Новая Англия», «Французский квартал», «New York Concept House», «San Francisco Creative House», «Jack House», «Tetris Hall», «Richmond», «Royal Tower», «Bristol Comfort House», «Подол Градъ», «Smart Plaza Obolon», «Ривьера». І тут я знову ж таки не жартую. :) Це реальні назви ЖК, які зараз будуються або збудовані у Києві. Мені цікаво, оцей пафос назв — це задля чого? Задля втечі від реальності? («Альо, диспетчер? Це вас турбує San Francisco Creative House. А коли вже Київенерго дасть теплу воду?» Або: «Альо, це New York Concept House, а чому собаче гімно від учора в ліфті не прибрано? Ми ж платимо комуналку щомісяця»). А може це просто інерція мислення Проні Прокопівни? Взагалі хто ці назви придумує? На таке справді є попит? Досі? Як таке може бути?

Пост журналистки вызвал активное обсуждение. Пользователи соцсети пытались найти объяснение и поставить диагноз городским чиновникам, застройщикам и самим киевлянам.