Украинка в Польше лишилась руки из-за работодателя, запретившего спасателям разрезать гладильную машину (видео)

Жительница Луцка Алена Романенко, отправившаяся на заработки в Польшу, получила производственную травму и лишилась руки из-за нежелания ее работодателя ломать гладильную машину. Об этом сообщает сайт «Волынь 24». Рассказ девушки опубликовал ее муж Андрей на YouTube.

«Приехала в Польшу, чтобы заработать какую-то копейку, чтобы было на что жить», — рассказала Алена Романенко. Она рассказала, что после двух недель поисков, ей удалось устроиться на работу в прачечную. «Машина, на которой я работала, очень часто ломалась. То она вообще целый день не работала, то только вечером. Так часто машина ломалась, что нас перекидывали с одной машины на другую», — вспоминает Алена.

По словам женщины, инструктаж в прачечной никто не проводил. «Показывали, что делать те, кто уже долго работал. Впоследствии одна женщина сказала, что надо вынимать простынь, если на ней появится узел», — рассказала Алена.

15 декабря Романенко заметила, что на простыне образовался узел и побежала вынимать белье, однако руку Алены затянуло в гладильную машину. Скорая помощь приехала в течение 10−15 минут, но к моменту прибытия врачей девушка уже лишилась части руки.

«Боль была ужасной. И когда спасатели хотели резать машину, владелец прачечной сказал, что этого категорически нельзя делать», — рассказала Алена. В итоге травмированная прождала почти час с рукой в машине, пока в прачечную не прибыли мастера, которые разобрали машину.

«Ко мне подбежали полячка и двое украинок, держали меня. На работе была бригадирша, но она вообще не подходила», — говорит Романенко.

Женщину доставили в больницу, где провели две операции. Романенко лишилась руки по локоть и ожидает еще одну операцию.

«Очень хочу поблагодарить всех здесь, в больнице — все помогают, спрашивают нужно ли что-то, врачи хорошие и хирурги. Приходят, и еду приносят, и материально помогают», — отмечает Алена. При этом владелец прачечной, по ее словам, никакой помощи ей не оказывает.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Польше разразился очередной скандал, связанный с украинцами. Международная компания Lindab, которая имеет производственные мощности под Варшавой, обязала сотрудников, приехавших из Украины, носить униформу в цветах национального флага, в связи с чем ее обвинили в дискриминации.

Уполномоченный по правам человека в Польше Адам Боднар инициировал проверку скандального предприятия. По его мнению, случай, когда украинцев заставляют носить особую сине-желтую форму, может подпадать под статью о «незаконной деятельности дискриминационного характера».