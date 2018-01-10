Киев признали самым дешевым в мире городом для путешествий
Британская туристическая компания Hoppa опубликовала ежегодный рейтинг 100 направлений для отдыха в 2018 году от самых дорогих до самых дешевых, в котором Киев поместили на первое место среди самых дешевых направлений. Об этом сообщило издание Daily Mail.
При определении места города в рейтинге учитывалась стоимость жилья, обеда в ресторане и бюджетном фаст-фуде (в суточном выражении). Киев опередил остальные города в основном из-за низкой стоимости питания. В итоге один день проживания туриста в столице Украины оценили в 65 фунтов стерлингов.
В ТОП-10 самых бюджетных туристических направлений эксперты включили также:
Анталию (Турция), где туристу понадобится 70 фунтов в день;
Манилу (Филиппины) — 70 фунтов;
Сиемреап (Камбоджа) — 79 фунтов;
Каир (Египет) — 79 фунтов;
Бухарест (Румыния) — 84 фунта;
Джакарта (Индонезия) — 85 фунтов;
Куала-Лумпур (Малайзия) — 88 фунтов;
София (Болгария) — 88 фунтов;
Хошимин (Вьетнам) — 90 фунтов стерлингов.
Звание же самого дорогого города в 2017 году получил Нью-Йорк, где в сутки турист должен потратить не менее 346,05 фунтов стерлингов.
Напомним, в рейтинге самых опасных стран для туристов Украина оказалась в группе среднего риска.
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