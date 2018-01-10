Киев признали самым дешевым в мире городом для путешествий

Британская туристическая компания Hoppa опубликовала ежегодный рейтинг 100 направлений для отдыха в 2018 году от самых дорогих до самых дешевых, в котором Киев поместили на первое место среди самых дешевых направлений. Об этом сообщило издание Daily Mail.

При определении места города в рейтинге учитывалась стоимость жилья, обеда в ресторане и бюджетном фаст-фуде (в суточном выражении). Киев опередил остальные города в основном из-за низкой стоимости питания. В итоге один день проживания туриста в столице Украины оценили в 65 фунтов стерлингов.

В ТОП-10 самых бюджетных туристических направлений эксперты включили также:

Анталию (Турция), где туристу понадобится 70 фунтов в день;

Манилу (Филиппины) — 70 фунтов;

Сиемреап (Камбоджа) — 79 фунтов;

Каир (Египет) — 79 фунтов;

Бухарест (Румыния) — 84 фунта;

Джакарта (Индонезия) — 85 фунтов;

Куала-Лумпур (Малайзия) — 88 фунтов;

София (Болгария) — 88 фунтов;

Хошимин (Вьетнам) — 90 фунтов стерлингов.

Звание же самого дорогого города в 2017 году получил Нью-Йорк, где в сутки турист должен потратить не менее 346,05 фунтов стерлингов.

Напомним, в рейтинге самых опасных стран для туристов Украина оказалась в группе среднего риска.