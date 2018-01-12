Наталья Гвоздикова: «В Киеве перед гостиницей «Днепр» Женя мне долго-долго признавался в любви»

Известная актриса отметила 70-летний юбилей

Миллионам зрителей Наталья Гвоздикова запомнилась в фильме «Большая перемена», где сыграла невесту Нестора Петровича Полину. В числе ее известных работ также роли в картинах «Печки-лавочки», «Калина красная», «Барышня-крестьянка». А в многосерийном телефильме «Рожденная революцией» актриса снималась со своим мужем — известным актером Евгением Жариковым, который блестяще сыграл в фильмах «Иваново детство», «Три плюс два», «Не может быть!»… О том, как ей живется сегодня, Наталья Гвоздикова рассказала в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ».

— Наталья Федоровна, с юбилеем вас! Крепкого вам здоровья, удачи и гармонии во всем. Как собираетесь отпраздновать день рождения?

— Меня уговорили отметить его в Центральном доме кинематографистов. Но, конечно, отпразднуем и в кругу семьи. Придет сын, приедут наши родственники.

— У вас есть коронное блюдо?

— Испеку торт «Наполеон». На его приготовление у меня обычно уходит два дня.

— Слышала, что вы прекрасный кулинар и одно из ваших фирменных блюд — икра «по-гвоздиковски».

— Обычно икру делают из баклажанов или кабачков. А я использую один баклажан, один кабачок и антоновское яблоко. Все это режу на кубики, добавляю лук, помидоры, немножко томата, специи. Икру можно есть и горячей, и теплой, и холодной. Ее рецепт я привезла из Одессы, где заканчивала школу, так как папа служил в этом городе. В Одессе я прожила лет шесть.

— 70 лет, с вашей точки зрения, это много или мало?

— Для меня пример — моя мама. До конца своих дней, до 85 лет, она не выходила в магазин, не подкрасив губы. У нее всегда были в порядке руки, прическа. Другой пример — мой педагог Тамара Федоровна Макарова, которая умерла в еще более глубоком возрасте. Она всегда выглядела безукоризненно. Даже дома, когда мы ее навещали, была идеально причесана, с подкрашенными ресницами. Для нас, ее учениц и учеников, это был достойный пример того, как нужно держать себя в форме. Знаете, я никогда не вникаю, сколько кому лет. Правда, когда не очень хорошо воспитанные люди иногда спрашивают меня: «А можно поинтересоваться, сколько вам лет?», отвечаю: «Сто». Некоторые хохочут, а иные переспрашивают: «Сколько, сколько?» И я повторяю: «Сто».



* Наталья Гвоздикова: «Заглядывать в будущее никогда и не стремилась. Жизнь идет, и я благодарна ей за все». Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

— В чувстве юмора вам не откажешь. Ну, а если серьезно, как считаете, что позволяет женщине выглядеть моложе своих лет? Вы соблюдаете какие-то диеты, занимаетесь спортом, посещаете косметологов?

— Понятно, что ухаживаю за собой, поскольку этого требует моя профессия. У меня всегда в порядке руки. Если мастер в салоне рекомендует мне что-то изменить в прическе, я прислушиваюсь и потом нисколько не жалею. Как говорила моя бабушка: «Волосы — не зубы, отрастут». Что касается спорта, дома есть тренажер. Когда есть возможность, хожу в бассейн. На весы становлюсь не каждый день, но как только ощущаю, что немного набрала вес, стараюсь себя ограничивать в еде. Ведь поправиться, как показывает жизнь, гораздо легче, чем похудеть.

— О каком подарке мечтаете накануне дня рождения?

— Знаю, что коллеги готовят мне сюрприз. Слышала, что на праздновании в Доме кино молодая артистка собирается делать на меня пародию. Я заинтригована очень. А к материальным подаркам отношусь спокойно. Хотя это, конечно, приятно. Недавно в одной из кулинарных телепрограмм мне подарили целую корзину чая. Я очень люблю этот напиток. В прошлом году была в Китае и привезла оттуда вкусные сорта. А кофе позволяю себе только в выходные. Завариваю его сама и пью с молоком, но без сахара. Еду предпочитаю натуральную. Овощи люблю больше, чем фрукты. И когда, например, режу свежий огурец, могу сделать маску для лица. Для этого, кстати, подойдут и яблоко, и малина, и клубника… Кремами тоже пользуюсь. А по салонам много не хожу. Во-первых, это недешевое удовольствие, во-вторых, все, что нужно, у меня есть дома под рукой.

— Наверняка вы объездили полмира?

— Если не больше. Я работала и на Кипре, и в Израиле, и в Дании, и в США, и в Германии…

— Какая страна вас больше всего впечатлила?

— Япония, где я провела целый месяц. Поразило все: культура, красочность, чистота, еда… А еще очень понравилась Барселона. Так как я человек верующий, большое впечатление произвел на меня Иерусалим. Была в Бари в Италии, где хранятся мощи Николая Чудотворца. А на Кипре посетила монастырь, где видела икону Божьей матери, написанную при ее жизни святым Лукой.

— А случались ли в вашей жизни чудеса?

— Сколько суждено прожить каждому из нас, этого мы не знаем. К слову, заглядывать в будущее я никогда и не стремилась. Жизнь идет, и я благодарна ей за все. Спасибо родителям за то, что дали мне ее, близким, которые разделяют со мной минуты радости и скорби, друзьям. Дружба — понятие круглосуточное. Если она настоящая, у нее не бывает выходных.

— Правда, что предложение руки и сердца ваш муж Евгений Жариков сделал вам в Киеве?

— Да. Это было в декабре. Как в кино, падал хлопьями снег. В Киеве перед гостиницей «Днепр», став на колено, Женя долго-долго признавался мне в любви. Проходили люди, но он ни на кого не обращал внимания. А я смущалась. Его признание было для меня неожиданным, хотя я знала, что нравлюсь ему. Уже год мы были знакомы, вместе снимались на «Мосфильме». В Киеве проходили мои пробы на роль в картине «Рожденная революцией». Женю уже утвердили — он приехал на Киностудию имени Довженко, чтобы начать подготовку к съемкам. Разместился в гостинице «Днепр», а меня поселили в гостинице «Киев». После кинопроб Женя пошел меня проводить. В тот же вечер и сделал предложение. А поженились мы только через год. Ведь до этого были в браке — и он, и я. И прежде, чем жениться, предстояло сначала развестись. Все было не так просто.



* В картине «Рожденная революцией» Наталья Гвоздикова снималась вместе с мужем — Евгением Жариковым

— Чем запомнилась ваша свадьба?

— Ни свадебного платья, ни фаты у меня не было. Нас поздравили родные, и мы сразу же уехали на съемки. В Украине у меня очень много любимых мест. Например, Конча-Заспа, где снимали «Думу о Ковпаке». Прекрасны Яремча, Ивано-Франковск… В карпатских лесах я ведрами собирала опята. Готовили мы их в гостинице и кормили съемочную группу. И, конечно, много всего связано с Киевом. Это потрясающей красоты город. Андреевский спуск, церкви… Когда снимались с Женей в столице Украины, ездили на Днепр, катались на лодке. Жаль, что свободного времени практически не было. Очень нравилось нам с Женей прогуливаться по Крещатику. Нас всегда узнавали — не спасали ни темные очки, ни головные уборы. В Киев мы приезжали много лет подряд. Порой добирались на своей машине. Женя водил прекрасно.

— Как вам украинская кухня?

— Я очень люблю вареники с вишней, а еще с картошкой с луком и шкварками. Все это изумительно, но нужно вовремя сказать: «Наташа, остановись!»

— Какой самый запоминающийся подарок сделал вам муж?

— Женя был очень внимательным. Из-за границы всегда привозил модные обновки. Хорошо знал мой вкус, его подарки мне всегда подходили. Многое муж умел делать и своими руками. В нашей квартире он со своим братом сделал потрясающий пол, натянув ситец и покрыв его лаком. Посмотреть на этот шедевр к нам приходили многие знакомые. Потом, правда, мы переехали в другую квартиру. В ней тоже многое сделано Жениными руками.

— Наталья Федоровна, а у вас есть хобби?

— Собираю крошечные статуэтки. Когда делаю генеральную уборку, каждую нужно помыть, вытереть и поставить на место. А еще у меня есть коллекция ангелов. Все началось с того, что актриса Лариса Лужина подарила мне ангелочка, играющего на скрипке, и сказала: «Натуся, это ты». Потом привезла откуда-то еще одного… И вот недавно прислала мне фото очередного ангелочка, которого купила в поездке и который напоминает ей меня.

— А вы чувствуете иной раз, что у вас есть ангел-хранитель?

— Да, и я ему благодарна, что хранил меня не раз. Выходя из дому, всегда говорю ему: «Пойдем со мной! Ты впереди, я за тобой».

— Какой фильм, где вы снимались, у вас самый любимый?

— Люблю и «Большую перемену», и «Калину красную», хоть у меня там крошечная роль, и «Барышню-крестьянку», где роль тоже небольшая. Понятно, и «Рожденную революцией». Каждая роль — это кусочек меня, хотя со своими героинями никогда себя не отождествляю. Недавно я сыграла экстравагантную, прекрасно одетую женщину, которая дерется с бомжом, так как думает, что он у нее украл кошелек.



* В фильме «Большая перемена» Наталья Гвоздикова сыграла невесту Нестора Петровича Полину

— Как вы ощущаете славу?

— Отношусь к популярности очень спокойно. Недавно я, ненакрашенная, шла в магазин. Со мной был приятель. И вдруг подходит женщина: «Вы Наталья Гвоздикова?» Я говорю: «Нет. А что вы хотели?» «Попросить автограф», — отвечает. Я ей: «Ну, давайте, я вам дам». А она: «Нет, ваш мне не нужен». И пошла…

— Почти анекдот.

— Узнают и в аэропортах, и в магазинах. Недавно курьер доставил мне домой кастрюльки. Я открываю дверь, а он: «Вы не артистка?» И тоже попросил автограф.

— Какие у вас любимые цветы?

— Очень люблю ландыши и сирень. А сейчас у меня весь дом в розах, которые подарили зрители после выступления.

— Чего вы сами себе желаете в день рождения?

— Чтобы быть хотя бы относительно здоровой. Наша профессия ведь отнимает у нас здоровье еще как! Приходится плавать в реке, когда там холоднющая вода, и при этом изображать радость и счастье. Или сниматься в тулупе, когда на улице страшная жара. Еще пожелаю себе, чтобы со мной находились рядом родные и друзья, чтобы у меня была работа и я ощущала востребованность. Чтобы хорошего у всех у нас во всех отношениях в наступившем году было больше.