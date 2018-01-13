"Превосходное здоровье" Трампа удивило пользователей соцсетей (фото)

В пятницу, 12 января, Дональд Трамп прошел обязательный медицинский осмотр как президент Соединенных Штатов. Это первое подобное обследование с момента его прихода в Белый дом.

Накануне, общаясь с журналистами, Трамп был в прекрасном расположении духа, много шутил. «Думаю, все пройдет очень хорошо. Буду удивлен, если нет. Должно быть хорошо, иначе это не обрадует фондовый рынок», — сказал Трамп.

Вечером 12 января Белый дом распространил официальное заявление, в котором процитировал врача, проводившего осмотр. Доктор Ронни Джексон из Национального военного медицинского центра имени Уолтера Рида заявил: «Сегодняшнее обследование физического состояния президента прошло исключительно хорошо. У президента превосходное здоровье».

Подробности доктор Джексон пообещал сообщить во вторник, 16 января.

На данный момент известно, что у Трампа измерили рост и вес, пульс, кровяное давление. Кроме того, он прошел более детальное обследование сердца, легких, зрения. Были взяты анализы на содержание холестерина и сахара в крови.

Также известно, что никаких психиатрических исследований или тестов не проводилось.

Американские пользователи соцсетей уже отреагировали на сообщение Белого дома. В целом комментарии носят ироничный характер: «Чизбургер, чизбургер, пепси, пепси… С такой диетой, да в 71 год у него превосходное здоровье? Ни один врач не позволит себе подобный вывод».

Напомним, в скандальной книге Майкла Вулфа о Трампе, которая вышла в США 5 января, утверждается, что 45-й американский президент предпочитает еду из «Макдоналдс», потому что боится быть отравленным.