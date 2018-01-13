В Киеве вор похитил ящик с пожертвованиями для ребенка (фото)

В Киеве на бул. Верховной Рады в одной из аптек мужчина пытался украсть ящик с пожертвованиями.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г. Киеве.

«В Днепровское управление полиции поступило сообщение о том, что из аптеки на бульваре Верховной Рады неизвестный забрал ящик с благотворительными взносами. По прибытию правоохранители обнаружили 30-летнего местного жителя, которого держали посетители аптеки. Полицейские также нашли деньги — 682 гривны, которые он пытался забрать из ящика», — сказано в сообщении.

Благотворительный фонд собирал деньги на лечение ребенка, а злоумышленник забежал в аптеку и забрал ящик. Однако посетители не растерялись: догнали и вызвали полицию.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, задержанному грозит до 4 лет лишения свободы.

Напомним, ранее во Львове задержаны воры, похитившие из квартиры сейф с долларами и золотом.