В Киеве могут резко подешеветь старые квартиры, - эксперты

2018 год может стать удачным для тех, кто хочет обзавестись квартирой в Киеве. Причина — в том, что большие объемы строительства жилья оттянули на себя львиную долю клиентов, и желающим продать свои «метры», не останется ничего другого, как опускать ценники на старые квартиры, пишет UBR.

«Объем нового предложения на первичном рынке в 2018 году будет поддерживаться на уровне 2016−2017 гг., что является достаточно большим показателем. Это создает дальнейшее давление на цены вторичного рынка. В этом году стоимость квадратного метра здесь скорее всего продолжит постепенно падать в рамках 5−15%. Эти тенденции будут сильнее выражены в бюджетном и среднем сегментах. А вот цены в качественных объектах в престижных районах будут более стабильны», — прокомментировала ситуацию глава направления по консалтингу NAI Ukraine Марина Гуревич.

Такого же мнения придерживаются и другие эксперты. При этом отмечая, что в следующем году некоторые квартиры могут и вовсе потерять до четверти своей нынешней стоимости.

«Как и за прошедшие два года мы увидим дальнейшее расслоение вторичного рынка недвижимости в зависимости от его географических и технических характеристик. Спад коснется абсолютно всех категорий. Наиболее потеряют в цене самый дешевый и самый дорогой жилфонды — его понижение может составить до 25%. Средний ценовой сегмент может снизится на 10−15%», — рассказал гендиректор девелоперской компании Greenol Олег Приходько.

Ранее сообщалось о том, что ребенок, которому отец задолжал алименты, может стать собственником части папиной квартиры.

