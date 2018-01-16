Украина получит от правительства США летальное оружие бесплатно – Йованович

В конце декабря Соединенные Штаты Америки приняли решение о предоставлении Украине оборонного летального оружия. По словам Чрезвычайного и Полномочного посла США в Украине Мари Йованович, подробностей того, как это будет сделано, пока что нет.

«У нас, как и в Украине, есть определенная процедура — для реализации этих решений мы должны проинформировать Конгресс о том, как это будет сделано. И только пройдя эту процедуру, приступить к реализации», — заявила она в интервью РБК-Украина.

Нет пока что и ответа на вопрос, сможет ли Украина использовать летальное вооружение в зоне АТО. «Детали еще прорабатываются. И мы работаем не только в рамках нашего внутреннего процесса с Конгрессом, но и в ходе переговоров и координации с правительством Украины. Однако, еще раз подчеркну, что речь идет именно о оборонном вооружении», — добавила глава американской дипмиссии.

По ее словам, в данном случае речь идет о летальном оружии, которое Украине предоставят в рамках оборонной помощи от правительства США. «Коммерческие контракты и коммерческие продажи — это совсем другой вопрос», — заявила Мари Йованович, утвердительно ответив на вопрос о том, будет ли вооружение предоставлено бесплатно.

Что же касается негативной реакции России на решение США, то Чрезвычайный и Полномочный посол вспомнила слова американского министра обороны Джеймса Меттиса, которые он произнес во время своего визита в Украину: «Оборонные вооружения не являются провокационными вопросом, если только вы не агрессор».



Ранее сообщалось, что в США обсуждали передачу Украине двух патрульных судов.