Александр Хацкевич: «У меня нет конфликта ни с Мбокани, ни с Мораесом»
В пятницу, 19 января, киевское «Динамо» проведет первый на испанском сборе спарринг — против швейцарского «Санкт-Галлена», занимающего в чемпионате страны четвертое место.
Четвертый тренировочный день команды в Марбелье начался с поздравлений в адрес Николая Морозюка, которому по случаю 30-летия вручили динамовскую футболку с автографами игроков и тренеров команды. К занятиям в общей группе после перенесенной вирусной инфекции приступил сербский защитник Александр Пантич.
О проблемах со здоровьем у других футболистов команды в интервью официальному сайту клуба рассказал главный тренер «бело-синих» Александр Хацкевич:
— У нас практически все ребята уже работают. К сожалению, выбыл молодой форвард Русин. Из-за проблем с паховыми кольцами он покидает сбор. Вместо него к команде присоединится Алексеев.
Что касается наших более опытных нападающих, то хочу развеять слухи. Никакого конфликта ни с Мбокани, ни с Мораесом у меня нет. Мораес был на сборе, где наш медицинский штаб провел плановое обследование. У форварда тоже есть небольшая проблема с паховыми кольцами. Он пройдет курс восстановления (у своего врача в Бразилии. - Авт.) и продолжит работу над функциональной готовностью. С 1 февраля бразилец вернется к занятиям в общей группе.
То же самое касается и Мбокани, который находится под наблюдением и контролем нашего медицинского штаба. У него возникли небольшие проблемы еще после игры с «Партизаном». Однако ко второму сбору нападающий будет в Марбелье и тоже начнет работать в общей группе и готовиться непосредственно к старту чемпионата Украины и поединкам Лиги Европы.
Молодой Попов из-за травмы пропустил полгода. Проблемы со здоровьем у парня позади. Но врачи еще не позволяют ему, участвовать во всех упражнениях в общей группе. Он постоянно находится под контролем нашего реабилитолога.
Что же касается капитана Сергея Сидорчука, то процесс его восстановления идет по плану. Он тоже работает с реабилитологом.
Виктору Цыганкову была сделана операция в Мюнхене. Первую часть первого сбора он работает индивидуально, а во второй уже будет участвовать в командных упражнениях и упражнениях с мячом.
Ранее fakty.ua сообщали, что форвард «Динамо» Артем Кравец перешел в один из турецких клубов.
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