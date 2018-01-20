"Самое страшное оружие Путина", - западные СМИ узнали о новой "адской разработке" РФ

Журналисты немецкого издания Stern написали о том, что в России разработана модификация тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1 — «самого страшного оружия Путина в Сирии». Так ее называет автор статьи на страницах издания.

«ТОС-1 часто называют тяжелым огнеметом, это самое смертоносное оружие в арсенале Путина. Новый, модифицированный вариант системы — ТОС-2 — будет базироваться на платформе российского танка Т-14 «Армата», — указывает он.

По мнению автора статьи, особенности ТОС-1 и ТОС-2 заключаются в том, что на платформе танка устанавливается реактивная система залпового огня из 30 труб, но ракеты оснащены не обычными боеголовками, а термобарическими. По аналогичному принципу работают также самые мощные в мире бомбы — американская «Мать всех бомб» и российский «Отец всех бомб».

Эффект от ракет ТОС аналогичен эффекту аэрозольной бомбы с той лишь разницей, что в цель попадает множество боеголовок, которые создают в воздухе взрывную пленку, которая должна быть точно воспламенена. В результате образуется огромный огненный шар, который вызывает очень сильную взрывную волну. За первой взрывной волной моментально образуется вакуум.

«Эффект разрушительный», — отмечает издание.

«В пламени сгорает все живое, и вдобавок к этому за пределами зоны пламени жертвы получают внутренние и часто невидимые ранения, разрыв барабанных перепонок и внутренних органов», — приводит издание выдержки из анализа американского Центрального бюро расследований (ЦРУ) первых случаев применения этого российского оружия в Чечне.

В зоне огненного шара скрыться от воздействия ТОС невозможно ни в бункерах, ни в бомбоубежищах. Системы ТОС-1 «Буратино» применялись во время войны в Афганистане в 1980-х годах, а также во Второй чеченской войне.

В Сирии дислоцировано неизвестное количество ТОС-1А «Солнцепек», модернизированной версии «Буратино». Там они используются в том числе для обеспечения охраны российской военной базы на территории аэродрома «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия.

Как пишет Stern, поставки ТОС-1 в Сирию объясняются тем, что ее взрывная волна способна разрушать системы глубоких окопов, тоннели и бункеры. Также ею можно зачищать минные поля. Один залп ТОС подвергает первичному разрушительному воздействию территорию площадью 200×400 м.

Такие системы производит только Россия, однако они неоднократно поставлялись за границу, отмечает издание. Новая модификация, по его данным, должна решить две задачи.

В ТОС-2 будет увеличен радиус действия ракет, в результате чего сам танк не смогут уничтожить вражеские противотанковые системы.

Второе изменение коснется шасси. В ТОС-1 используются старые шасси основного советского боевого танка Т-72. У России остается еще достаточное количество этих бронемашин, и их доработка обходится недорого, пишет немецкое издание. Новые системы ТОС-2 будут, в свою очередь, устанавливаться на новых шасси. Вероятно, это будет ТОС с цепным приводом, который устанавливается на дорогой платформе «Армата», как почти все новые тяжелые российские танковые системы, предполагает Stern.

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