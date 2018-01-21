На украинских дорогах автомобилей на газу уже больше, чем на бензине

Уже давно не секрет, что украинский топливный рынок очень зависим от поставок горючего из-за рубежа. По разным оценкам, от 80% до 90% нефтепродуктов ввозятся из других стран. Однако в прошлом году произошло любопытное событие. Объемы поставок импортного бензина резко сократились, а вот его стоимость выросла. При том, что люди не стали меньше ездить и количество машин на наших дорогах только увеличивается.

По данным компании «Консалтинговая группа А-95», импорт бензинов в Украину по итогам 2017 года составил 1 миллион 213 тысяч тонн, что на 19% меньше показателя 2016 года (1 миллион 499 тысяч тонн). По мнению аналитиков падение произошло на фоне общего снижения потребления бензинов в Украине и по причине ремонтов белорусских нефтеперерабатывающих заводов в октябре-ноябре 2017 года. Стоит напомнить, что Белорусь является одним из основных наших поставщиков нефтепродуктов.

Однако, более важную роль сыграло желание украинцев меньше платить за топливо. Все больше автомобилей переоборудуется для использования сжиженного газа в качестве топлива. Оказывается в 2017 год отечественный рынок автогаза вырос на 8,4%. В прошлом году, по объемам потребления автогаз на 10% превзошел потребление автомобильных бензинов. При этом доля газа в балансе моторных топлив (бензины, дизтопливо, автогаз) составила 23%.

Как сообщил аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн, рынок сжиженного газа в Украине сейчас близок к насыщению.

«Об этом явно говорит снижение приростов с 25−30% в 2014—2016 годах до 8% в 2017. Кроме того, мы видим, что прирост автогаза по году остается вдвое меньшим, чем падение бензинов. Другими словами, почти все, кто хотел и мог перейти с бензина на газ, уже сделали это», — считает Артем Куюн.

Вместе с тем, по мнению эксперта, в ближайшие несколько лет прирост рынка сохранится на уровне 5−8% в год, в том числе за счет увеличения неавтомобильного потребления сжиженного газа.

Стоит напомнить, что в августе прошлого года стоимость литра сжиженного газа увеличилась почти на 5 гривен и на некоторых АЗС достигала 16 гривен 50 копеек. Это было связано с временным сокращением поставок автогаза из-за рубежа.