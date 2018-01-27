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Дмитрий Маликов

Суррогатная мать родила Дмитрию Маликову ребенка

Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

27.01.2018 10:55 578

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Российский певец и музыкант Дмитрий Маликов сделал себе необычный подарок к дню рождения. 29 января ему исполняется 48 лет. А 26 января в одной из клиник Санкт-Петербурга появился на свет второй ребенок Дмитрия. Об этом сообщает Super.

По информации телеграм-канала, ребенка родила суррогатная мать. Сам Маликов пока никак не комментирует событие. Певец отметил, что для этого ему «нужно немного времени».

У Дмитрия уже есть дочь Стефания. Студентке МГИМО 13 февраля исполняется 18 лет. Ее мать — Елена Изаксон. Маликов познакомился с ней 1992 году. Женился вскоре после рождения Стефании.

У Елены есть дочь Ольга от первого брака. Маликов стал официально ее отчимом. Ольга вышла замуж за бизнесмена Джамала Халилова. В августе 2016 года родила дочь Анну. Дмитрий считает малышку своей внучкой.

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