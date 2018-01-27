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В МВД заявили о снижении уровня преступности в Украине

В МВД заявили о снижении уровня преступности в Украине

Инф. «ФАКТОВ»

27.01.2018 12:55 72

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В Украине наметилась тенденция к снижению уровня преступности.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании коллегии МВД по итогам работы за год, пишет Интерфакс-Украина.

«Количество зарегистрированных преступлений сократилось почти на 14%. Число граждан, которые пострадали от преступных действий на протяжении года уменьшилось на 16%», — сказал Аваков.

По словам главы МВД, на 17% сократилось число умышленных убийств и тяжких телесных повреждений. На четверть сократилось число разбойных нападений, на 35% стало меньше грабежей.

«Уровень безопасности наших граждан постепенно возрастает. Уверен, что обратного процесса уже не будет», — подчеркнул Аваков.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как запорожские полицейские шесть часов пытали мужчину за обнаруженную в машине палку.

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