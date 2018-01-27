В МВД заявили о снижении уровня преступности в Украине
В Украине наметилась тенденция к снижению уровня преступности.
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании коллегии МВД по итогам работы за год, пишет Интерфакс-Украина.
«Количество зарегистрированных преступлений сократилось почти на 14%. Число граждан, которые пострадали от преступных действий на протяжении года уменьшилось на 16%», — сказал Аваков.
По словам главы МВД, на 17% сократилось число умышленных убийств и тяжких телесных повреждений. На четверть сократилось число разбойных нападений, на 35% стало меньше грабежей.
«Уровень безопасности наших граждан постепенно возрастает. Уверен, что обратного процесса уже не будет», — подчеркнул Аваков.
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