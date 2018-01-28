Президент Финляндии Саули Ниинисте переизбран на второй срок

В воскресенье, 28 января, Министерство юстиции Финляндии подвело предварительные итоги первого тура президентских выборов в стране. Убедительную победу одержал действующий глава государства Саули Ниинисте.

Он набрал 62,7 процента голосов. Его ближайшие соперник — менее 15 процентов. Окончательные официальные итоги будут обнародованы Минюстом 30 января, но уже сейчас ясно, что второй тур не потребуется и что Ниинисте переизбран на второй срок.

Принимая поздравления, президент Финляндии заявил: «Великолепно ощущать себя президентом великолепной страны. Наша страна прекрасна, и мы позаботимся, чтобы она оставалась прекрасной. Мы позаботимся, чтобы страна оставалась открытой. Мы будем прислушиваться к другим мнениям. В этом наша сила. Прислушиваться к иному. Мы являемся самой стабильной страной. Это дорогого стоит».

Ниинисте в обращении к своим сторонникам подчеркнул, что доверие избирателей и их призывы не останутся без ответа. Он отметил, что тронут тем, какую поддержку ему оказали граждане Финляндии, и выразил им благодарность.

«Я могу интерпретировать этот результат, что народ Финляндии доволен, той линией, которую я представляю. И не следует делать изменения только ради изменений. Мы следим за происходящим в стране, и к любым изменениям страна должна быть готова», — добавил Ниинисте.

Особо президент Финляндии остановился на отношениях с Россией. «Я не вижу причин к изменению политики в отношении России. У нас разные точки зрения на Украину, Крым. Но главным является развитие хороших добрососедских отношений», — сказал Саули Ниинисте.

Напомним, 27 января на второй срок был переизбран президент Чехии Милош Земан