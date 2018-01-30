Дело нацгвардейца Маркива будет расследоваться совместно Украиной и Италией

Следователи Украины и Италии совместно займутся расследованием дела бывшего бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на главу МИД Италии Анджелино Альфано.

Украинец Маркив уже полгода находится под стражей в Италии. Прокуратура города Павия задержала его как подозреваемого по делу о гибели итальянских журналистов под Славянском в 2014 году

«Я думаю, что в интересах всех искать правду, и я полностью уверен, что судебные органы Италии примут Украину в расследование и это будет двустороннее рассмотрение дела. И будет группа следователей из обеих стран», — сообщил министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано на пресс-конференции в Киеве.

«Мы считаем, и мы к этому готовы, что это расследование должно осуществляться совместно, — согласился глава МИД Украины Павел Климкин. — Мы готовы и предоставляем все необходимые данные и доказательства».

Нацгвардия Украины входит в систему МВД, поэтому на встрече по делу Маркива присутствовал и глава МВД Украины Арсен Аваков. «Провели встречу с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано по делу солдата Маркива, шестой месяц по ложному обвинению задержанного в Италии в досудебном порядке, — прокомментировал глава МВД. — Разговор получился. Мы не оставим нашего солдата!».

Напомним, прокуратура города Павия (Италия) обвиняет Виталия Маркива в умышленном убийстве из миномета в 2014 году под Славянском итальянского фотографа Андреа Роккелли. Украинская сторона отмечает, что обвинения абсурдны, поскольку на вооружении Национальной гвардии в 2014 году не было минометов, а смерть итальянца наступила на неконтролируемой Украиной на тот момент территории. Более того, Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.