Уволенный Насиров решил бороться за свою должность

Уволенный с должности главы Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров считает решение правительства не только незаконным, но и «нечестным», и намерен заняться доказательством своей невиновности по «надуманному обвинению». Об этом экс-чиновник написал в Facebook.

Он утверждает, что не был ознакомлен с проектом кадрового решения, также ему не позволили «дать пояснения» на заседании КМ.

«А я бы с удовольствием выступил… рассказав коллегам о том, что сделано мной на этой должности. В первую очередь сейчас займусь доказательством своей невиновности… а далее — докажу незаконность и необоснованность увольнения. Продолжение следует…» — пообещал Насиров.

Напомним, решение об увольнении отстраненного от должности Романа Насирова было проголосовано на заседании КМ Украины 31 января.