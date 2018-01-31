Мелания Трамп в белом брючном костюме нарушила вековую американскую традицию (фото)

Вечер 30 января стал для миллионов американцев важным событием — перед членами обеих палат Конгресса США с традиционной ежегодной речью «О положении страны» впервые выступил Дональд Трамп. Прямую телетрансляцию из Вашингтона посмотрели десятки миллионов зрителей. В Twitter обсуждение выступления 45-го президента США продолжается до сих пор. Было опубликовано более 4,5 миллиона твитов, что стало новым рекордом. Кстати, предыдущий рекорд — 3 миллиона твитов — также установил Трамп в 2017 году, выступив с инаугурационным обращением к американскому народу.

Значимость выступления президента в Конгрессе никто не умаляет, однако значительная часть твитов и комментариев в других соцсетях, а также СМИ, посвящена не главе государства, а первой леди. Мелания Трамп умеет привлечь к себе внимание.

30 января она нарушила вековую традицию — первая леди не сопровождала президента по дороге от Белого дома до Капитолийского холма в день произнесения речи «О положении страны». Дональд Трамп прибыл в президентском бронированном лимузине в сопровождении охраны. Мелания приехала позже. Для нее пришлось организовывать отдельный кортеж.

Это тут же увязали с сообщениями о крупной ссоре в президентской семье, которую спровоцировала история о старой измене Трампа жене с порнозвездой Сторми Дэниелс. Известно, что Мелания отказалась сопровождать Дональда во время его поездки в Давос. Вместо этого она улетела вместе с сыном Бэрроном во Флориду и вернулась оттуда только утром 30 января. Кстати, Бэррон не появился на Капитолийском холме, чтобы послушать выступление отца.

Прибытие первой леди в Конгресс было эффектным. Мелания надела белый брючный костюм от Dior и такого же цвета шелковую блузку от Dolce & Gabbana. Она была в кремовых лаковых туфлях на высоком каблуке от Christian Louboutin. Присутствующие приветствовали жену президента стоя. Аплодисменты не умолкали несколько минут.

Белый наряд — это тоже был вызов, только уже не мужу, а его политическим противникам. Дело в том, что женщины-сенаторы и женщины, являющиеся членами Палаты представителей от Демократической партии договорились прийти на выступление президента в черном. Так они решили выразить солидарность с американками, которые стали жертвами изнасилований и сексуальных домогательств. Был очевиден и политический подтекст — Дональда Трампа обвиняют в домогательствах 17 женщин.

Белый костюм от Dior позволил Мелании выразить поддержку супругу, не произнося при этом ни единого слова. И это очевидно, потому что в Белый дом президентская чета вернулась уже в одной машине.

Меланию Трамп часто обвиняют в том, что она отказывается выполнять обязанности первой леди. Однако 30 января жена президента сделала все безукоризненно. Она тщательно отобрала список гостей, которых, по традиции, приглашает послушать речь «О положении страны» именно первая леди. Мелания не стала окружать себя знаменитостями. Ее выбор стал попаданием в «десятку».

Справа от первой леди сидел 12-летний Престон Шарп. Этот мальчик уже почти три года посещает в разных городах могилы ветеранов и кладет на них цветы и государственные флаги США.

Слева от Мелании находился офицер полиции из Альбукерке (штат Нью-Мексико) Райан Хоултс. Он получил во время дежурства два ранения в перестрелке с наркоторговцами, приехавшими из Мексики. Но это не заставило 27-летнего Хоултса бросить службу. Это не ожесточило его. У Райана и его жены уже было четверо родных детей, когда он в сентябре 2017 года во время рейда наткнулся на беременную наркоманку. Кристал Чемп употребляла героин. Хоултс хотел помочь ей, отвез в больницу, но она и не собиралась отказываться от наркотиков. Офицер несколько раз навещал ее в клинике. Кристал заявила ему, что все равно не оставит себе ребенка, когда тот родится. Райан обсудил это со своей женой, и они решили взять будущего малыша на воспитание. Родилась девочка. И теперь она — полноправный член семьи. Хоултс прилетел в Вашингтон вместе с женой и малышкой и еще двумя детьми.

Обращаясь к Хоултсам с трибуны Конгресса, Дональд Трамп назвал Райана и Ребекку «воплощением добра, которое живет в американском народе» и поблагодарил их.

После этого президент заявил, что продолжит борьбу с наркоторговлей и построит стену на границе с Мексикой. А потом, указывая на Райана и Ребекку Хоултс, подчеркнул, что трудности и вызовы, с которыми сталкиваются сегодня американцы, помогают им продемонстрировать всему миру лучшие свои качества.

Большая часть речи Трампа была посвящена успехам, которых добилась его администрация за первый год работы. Президент напомнил о грандиозной налоговой реформе, о рекордном сокращении безработицы, о растущих биржевых индексах, об увеличении зарплат.

Трамп призвал демократов работать вместе с республиканцами, «чтобы защитить американских граждан любого происхождения, цвета кожи и вероисповедания».