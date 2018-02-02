В Киеве на проспекте Бажана Chevrolet влетел в Honda: пострадал человек
На столичном проспекте Николая Бажана столкнулись Honda Accord и Chevrolet Lanos.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель Chevrolet.
Авария случилась около 22.00, сообщает «Информатор».
По предварительной информации, Honda Accord двигалась по проспекту Николая Бажана в сторону центра Киева. В это время с Харьковского шоссе на проспект выезжал Chevrolet Lanos.
Водитель Honda говорит, что ехал со скоростью 90 километров в час, так как считает, что данный участок дороги позволяет двигаться в таком темпе. В свою очередь водитель Chevrolet Lanos отметил, что не увидел Honda Accord, потому что перед его авто двигались еще две машины. Оба водителя обвиняют в аварии неработающий светофор.
Водителю Chevrolet вызвали скорую, однако госпитализация ему не потребовалась. У него — ушиб ключицы. На месте аварии работают правоохранители.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что из-за масштабного ДТП на въезде в Киев образовалась многокилометровая пробка.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала! ”