В Киеве на проспекте Бажана Chevrolet влетел в Honda: пострадал человек

На столичном проспекте Николая Бажана столкнулись Honda Accord и Chevrolet Lanos.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель Chevrolet.

Авария случилась около 22.00, сообщает «Информатор».

По предварительной информации, Honda Accord двигалась по проспекту Николая Бажана в сторону центра Киева. В это время с Харьковского шоссе на проспект выезжал Chevrolet Lanos.

Водитель Honda говорит, что ехал со скоростью 90 километров в час, так как считает, что данный участок дороги позволяет двигаться в таком темпе. В свою очередь водитель Chevrolet Lanos отметил, что не увидел Honda Accord, потому что перед его авто двигались еще две машины. Оба водителя обвиняют в аварии неработающий светофор.

Водителю Chevrolet вызвали скорую, однако госпитализация ему не потребовалась. У него — ушиб ключицы. На месте аварии работают правоохранители.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что из-за масштабного ДТП на въезде в Киев образовалась многокилометровая пробка.