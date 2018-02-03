Супрун опять оказалась в центре громкого скандала

И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала не выделять деньги на перебальзамирование тела выдающегося хирурга и основателя топографической анатомии Николая Пирогова (Винница).

Об этом она написала в Facebook.

«На эти деньги можно купить, например, — больше сотни упаковок препарата для лечения острого лейкоза… Разве Николай Пирогов захотел бы, чтобы деньги, которые можно использовать для лечения живых людей, тратились на процедуру ребальзамирования, которая уже не поможет никому? Неужели в Украине в XXI веке бюджетные средства должны тратиться на подобные процедуры?» — спросила она.

Активисты резко отреагировали на реплику чиновницы. «Наконец, исполняющая обязанности министра здравоохранения Супрун нашла себе работу, которая соответствует уровню его интеллекта», — написал в Facebook Владимир Бойко.

«…Супрун, которая не имеет никакого отношения к музейному делу, вдруг забила тревогу. Госпожа и.о. министра требует ликвидировать усыпальницу, тело Пирогова закопать, а сэкономленные 6,8 тыс. долларов передать в Министерство здравоохранения для закупки неких «лекарств или медицинских средств, которые могли бы помочь многим пациентам», — добавил активист.

Напомним, ранее Ульяна Супрун сообщила о начале разработки изменений в закон, которые будут четко регламентировать обязательность вакцинации.