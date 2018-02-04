Предотвращено похищение поп-звезды Ланы Дель Рей (фото, видео)

Вечером 3 февраля полиция штата Флорида сообщила об аресте вооруженного мужчины, готовившего похищение популярной певицы Ланы Дель Рей. 43-летний Майкл Хант был задержан в пятницу, 2 февраля, возле центра Amway в Орландо, незадолго до начала концерта поп-звезды.

Майкл Хант

В заявлении полиции говорится, что у него был билет на шоу Ланы Дель Рей и нож. Хант обратил на себя внимание правоохранительных органов, размещая в соцсетях «зашифрованные и угрожающие посты», касающиеся 32-летней певицы. Лично с ней Майкл ни разу не контактировал.

«В пятницу полиция определила угрозу и быстро сработала, чтобы обеспечить безопасность всех причастных и всех посетителей шоу», — подчеркивается в заявлении. Майкл Хант находится под арестом. Его подозревают в преследовании с отягчающими обстоятельствами и попытке вооруженного похищения.