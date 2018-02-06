В Новой Зеландии рыбак вступил в схватку с акулой, пристыдив ее за кражу (фото)

Рыбак, проживающий в новозеландском городе Окленд, вступил в схватку с акулой, которая пыталась украсть его улов. Джо Момоивалу рыбачил с лодки у острова Тиритири-Матанги. И обнаружил, что его добычу в сетях кто-то поднадкусывал. Выглянув из лодки Джо увидел акулу мако, которая отрывала куски от пойманной им рыбы. Попытки отогнать ее ни к чему не привели.

Тогда Момоивалу решил взять дело в свои руки — а заодно и акулу, в буквальном смысле слова. Он схватил хищницу за хвост, вытащил из воды и пристыдил. «Я сказал ей на беглом акульем языке: „Мы, знаешь ли, хотим оставить себе эту рыбу, а не выбрасывать ее, так что не могла бы ты уплыть отсюда, пожалуйста?“». Висящая вниз головой недовольная акула пыталась его укусить, но мужчина держал ее на вытянутых руках.

Как сообщает stuff.co.nz, через минуту Джо выпустил акулу и она уплыла от лодки «на скорости в несколько узлов» и больше не показывалась.

33-летний Момоивалу советует не повторять его поступок, так как акулы мако действительно опасны и, если бы он не был осторожен, эта особь могла бы отгрызть ему руку или вырвать кусок тела. Он признался, что решился на противостояние с ней только потому, что хотел показать ее своему сыну, который был с ним в лодке, и преподать ему урок обращения с хищниками.