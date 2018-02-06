Самыми красивыми женщинами мира признаны Наоми Кэмпбелл, Адриана Лима и Елизавета Боярская (фото)

Американский журнал Top Gentlemen опубликовал свою версию рейтинга 30 самых красивых женщин мира. Список прекраснейших женщин планеты возглавила 47-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл. Темнокожая красавица, которую многие считают идеалом, на днях, кстати, призналась, что всегда комплексовала из-за своей фигуры, из-за чего в начале своей карьеры некомфортно себя чувствовала, снимаясь в нижнем белье.

Второе место отвели 36-летней бразильской супермодели Адриане Лиме. Наиболее она известна как одна из ангелов Victoria’s Secret, а также как лицо косметической компании Maybelline.

Третьей стала 44-летняя индийская кинозвезда Айшвария Рай. В 1994 году она была победительницей престижного международного конкурса красоты «Мисс мира».

В первую пятерку вошли также 31-летняя американская актриса Александра Анна Даддарио (известная по роли Аннабет Чейз в голливудской экранизации романов о Перси Джексоне) и 29-летняя шведская актриса, обладательница «Оскара» за роль в фильме «Девушка из Дании» Алисия Викандер.

14-е место в рейтинге 30 первых красавиц мира заняла россиянка — актриса Елизавета Боярская, дочь актера Михаила Боярского. 32-летняя звезда фильмов «Ирония судьбы. Продолжение» и «Адмирал» обогнала в рейтинге издания Марго Робби, Кейт Аптон и Джиджи Хадид, но отстала от Анджелины Джоли и Бейонс.