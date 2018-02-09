Начато независимое расследование обстоятельств гибели крымскотатарской легенды Веджие Кашки

Адвокат Николай Полозов объявил о начале собственного независимого расследования обстоятельств гибели ветерана крымскотатарского движения Веджие Кашки. Об этом он сообщил в Facebook.

Полозов высказал убежденность в том, что смерть женщины была не трагической случайностью, а следствием «чрезмерного и непропорционального применения к ней силы со стороны тех российских силовиков, которые осуществляли ее незаконное задержание».

Именно в связи с тем, что никто из них ответственности не понес, а власти не предприняли даже формальных попыток провести расследование, родственники погибшей инициировали независимое расследование.

«По просьбе родных Веджие Кашка я начинаю независимое адвокатское расследование всех обстоятельств гибели Веджие Кашка и буду добиваться привлечения к ответственности всех должностных лиц, причастных к ее смерти», — написал Полозов.

Напомним, 23 ноября 2017 года в аннексированном Крыму была задержана группа крымских татар, которых оккупанты назвали членами Меджлиса крымскотатарского народа. Всех их обвинили в вымогательстве у гражданина Турции. Среди задержанных оказалась 83-летний ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка, которая скончалась во время спецоперации.

Прокуратура Автономной Республики Крым квалифицировала смерть ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Кашки как умышленное убийство (ч.1 ст. 115 УК Украины).