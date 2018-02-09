Киевляне попросили Илона Маска прислать Tesla для самой глубокой станции метро в мире

После запуска электрокара Tesla в космос «Киевский метрополитен» выступил с необычным предложением к его создателю Илону Маску. В своем Twitter столичная подземка предложила разместить авто… на станции метро «Арсенальная».

Таким образом, считают в Киеве, у Маска появится не только самая высокая (запущенная в космос), но и самая глубокая Tesla в мире, поскольку «Арсенальная» является самой глубокой станцией метро в мире (105,5 метров).

«Дорогой Илон! У тебя есть самая высокая Tesla в мире. Это невероятно! Мы предлагаем разместить самую глубокую на нашей станции Арсенальная, самой глубокой станции метро в мире — 105,5 м»., — говорится в сообщении.

Dear Elon! You've got the highest Tesla in the world. It's unbelievable! We propose to put the deepest one on our station «Arsenalna», which is the deepest metro station in the world 105,5 m. @elonmusk — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 9 февраля 2018 г.

Напомним, личный электромобиль основателя компании SpaceX Илона Маска, который запустили в качестве полезной нагрузки ракеты Falcon Heavy, добавили в официальный каталог космических спутников под номером 43 205.