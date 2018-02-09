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Илон Маск и его электрокар

Киевляне попросили Илона Маска прислать Tesla для самой глубокой станции метро в мире

Инф. «ФАКТОВ»

09.02.2018 22:53 243

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После запуска электрокара Tesla в космос «Киевский метрополитен» выступил с необычным предложением к его создателю Илону Маску. В своем Twitter столичная подземка предложила разместить авто… на станции метро «Арсенальная».

Таким образом, считают в Киеве, у Маска появится не только самая высокая (запущенная в космос), но и самая глубокая Tesla в мире, поскольку «Арсенальная» является самой глубокой станцией метро в мире (105,5 метров).

«Дорогой Илон! У тебя есть самая высокая Tesla в мире. Это невероятно! Мы предлагаем разместить самую глубокую на нашей станции Арсенальная, самой глубокой станции метро в мире — 105,5 м»., — говорится в сообщении.

Напомним, личный электромобиль основателя компании SpaceX Илона Маска, который запустили в качестве полезной нагрузки ракеты Falcon Heavy, добавили в официальный каталог космических спутников под номером 43 205.

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