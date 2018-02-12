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Петр Порошенко

Друзья Кремля в правительстве Австрии не спасут Россию от санкций

Инф. «ФАКТОВ»

12.02.2018 14:11 52

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Новое правительство Австрии, несмотря на вхождение в его состав пророссийской правой Партии свободы, не свернет с пути санкционного давления на Российскую Федерации из-за ее агрессии. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Не видел никаких антиукраинских действий со стороны австрийского правительства. Наоборот, правительство высказалось за сохранение санкций против РФ за невыполнение ею Минских соглашений. Мы рассматриваем санкции как мотивацию для России сесть за стол переговоров и, наконец, реализовать Минские соглашения. Это также обращение к россиянам: прекратите убивать украинцев. Я не могу себе представить, что какая-либо европейская страна могла отрицать это. Поэтому ЕС поддерживает санкции против России за несоблюдение Минских соглашений, за военную агрессию на Востоке моей страны и за незаконную аннексию Крыма. И я доволен сильным голосом Австрии», — сказал глава Украинского государства в интервью изданию Profil.

Порошенко рассказал, что на встрече с ним новый канцлер Австрии Себастьян Курц объяснил правительственную программу, в которой, по его словам, содержатся гарантии для Украины относительно сохранения санкций.

«Я хотел бы поздравить австрийский народ с новым правительством, в том числе с самым молодым канцлером Европы и, возможно, мира», — сказал президент Украины.

Стоит отметить, что Австрийская партия свободы выступает за отмену санкций против России и заключила соглашение о сотрудничестве с «Единой Россией».

Напомним, в ходе визита в Австрию Петр Порошенко договаривался с властями этой страны о новых инвестициях и поддержке введения миротворцев ООН на Донбасс.

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