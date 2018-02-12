Абоненты мобильной связи на неподконтрольной территории получили странное поздравление (фото)

В понедельник, 12 февраля, в ОРДО абоненты «Феникса» (местный оператор мобильной связи) получили sms с поздравлениями со 100-летием образования Донецко-Криворожской республики от так называемого общественного движения «Донецкая республика». Об этом сообщают участники донецкого форума в интернете.



«Пришли смс-ки всем сегодня от ODDR: „12 февраля 2018 года исполняется 100 лет со дня провозглашения Донецко-Криворожской Республики, преемником которой является Донецкая Народная Республика“. У нас смеются: что, опять движуха — „Донецкая республика“ флаги менять будет, концепция поменялась?» — пишут участники донецкого форума в сети под никнеймами «Веселая Макеевка» и «Новоазовский моряк».

Другие участники форума так отреагировали на странное поздравление: «Так вроде же мы наследники СССР были? Ленин же ДКР ликвидировал?»; «А в Россию уже фсё — не берут совсем?»; «Ну, хоть не Малороссия, и то спасибо»; «А тормозки давать будут? Раньше к праздникам хоть малоимущим что-то давали»; «Малоимущим это кому — всем? Не настарчишься! Надо нам всей „Северной“ (шахта в оккупированной Макеевке. — Авт.) в „Донецкую республику“ записаться, там иногда дают».

Справка: Донецко-Криворожская советская республика (ДКСР) — политическое образование, провозглашенное на территории Донецкого и Криворожского бассейнов (февраль 1918 года) как автономия в составе РСФСР. Месяц спустя, в марте 1918 года, было объявлено о включении территории республики в состав Украинской Советской Республики на правах автономии. В апреле оккупирована немецкими войсками, окончательная ликвидация официально произошла в феврале 1919 года.

Ранее fakty.ua сообщали, что в связи с отсутствием связи, предоставляемой оператором Vodafone, люди массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» — «Феникс», в «ЛНР» — «Лугаком»).