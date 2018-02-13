«Грузинские снайперы, якобы признавшиеся в расстреле Майдана, собираются дать показания украинскому суду»

Руководитель управления по специальным расследованиям Генпрокуратуры Сергей Горбатюк рассказал «ФАКТАМ», что появилось нового в расследовании преступлений на Майдане

Руководителю управления по специальным расследованиям Генеральной прокуратуры Сергею Горбатюку в последнее время приходится часто выслушивать упреки в том, что со времени расстрелов на Майдане прошло четыре года, а ощутимых результатов не видно.

— Сергей Викторович, на сайте ГПУ опубликованы внушительные цифры: только следователями Генпрокуратуры предъявлено 268 подозрений лицам, причастным к преступлениям на Майдане. В суд отправлено 57 обвинительных заключений в отношении 130 лиц, вынесено 15 приговоров. Если учесть совместную работу с полицией, то выйдет даже больше. Но, насколько мне известно, лишь один человек отбывает реальное наказание за решеткой.

— Это касается эпизода с избиением и похищением «титушками» человека на станции метро Петровка. Изначально подсудимых было шесть. Трое получили условные сроки — с учетом помощи следствию и признания вины. Двое — реальные сроки, но одному из них суд изменил меру пресечения, и он, воспользовавшись «оказанным доверием», сбежал. Поэтому за решеткой сейчас действительно только один человек, срок наказания — четыре с половиной года. Сейчас под следствием по данному эпизоду еще двое подозреваемых.

В деле о похищении Игоря Луценко и Юрия Вербицкого вначале было 12 подозреваемых.

— И всех этих злоумышленников задержали! Но потом суд почему-то их отпустил…

— На данный момент десять из них находятся в розыске, двоих отправили в суд. Один сбежал, по второму суд продолжается уже более трех лет. Кроме того, арестован еще один фигурант.

— А что скажете насчет гуманнейшего приговора Крысину — убийце журналиста Вячеслава Веремия?

— Тут следует уточнить, что убийство журналиста инкриминируется другому лицу и данный фигурант находится в розыске. Крысин же обвинялся в хулиганских действиях и избиении Веремия. Парадокс ситуации заключается в том, что один эпизод рассматривался судом аж три с половиной года.

— А Крысин тем временем успел поучаствовать в других криминальных эпизодах! Почему ему изменили статью «Убийство» на «Хулиганство»?

— Точка в судебном разбирательстве еще не поставлена: прокуратура и родственники погибшего журналиста подали апелляцию на неоправданно мягкий приговор.



* Сергей Горбатюк: «Расследование преступлений на Майдане продолжается и продвигается вперед»

— Говорят, что непосредственный виновник смерти журналиста убит в Горловке боевиками. Однако Крысин давал интересные показания по фактам найма «титушек», раздачи долларов после проведенных ими «зачисток», называл конкретные фамилии. Например, горловского «ведущего» Армена Саркисяна и некоторых других…

— Да, это важные показания, и в отношении данных лиц также ведется расследование. Они находятся в розыске.

— Возможно, расследования осложняются тем, что результаты первоначальных экспертиз отличаются от более поздних? Как, например, произошло в ходе расследования «первой крови» на улице Грушевского, когда 22 января были убиты Сергей Нигоян и Михаил Жизневский, а несколькими днями позже скончался от полученного ранения Роман Сеник. Тогда было установлено, что выстрелы произвели с расстояния не более трех метров. Это давало основания предположить, что стреляли не силовики, а находящиеся рядом с жертвами провокаторы из толпы. И лишь спустя три года в вашем ведомстве заявили, что выстрелы могли быть произведены с расстояния 25−30 метров — оттуда, где была милиция.

— Результаты первых экспертиз были поставлены под сомнение в том числе из-за того, что Сеник и Жизневский погибли от пуль, которые имелись на вооружении только в милиции, их не было в свободной продаже. Такие пули (они предназначены для остановки транспортных средств) для помповых ружей «Форт» раздали правоохранителям после того, как группа протестующих пригнала на улицу Банковую грейдер. Сложность в том, что подобные пули трудно привязать к конкретному ружью — на них не остается следов от канала ствола.



* Правоохранители стреляют по протестующим

— А как проводили повторные экспертизы?

— По соответствующим методикам. С помощью повторного исследования одежды погибших, следам пороха и так далее.

— То есть можно утверждать, что первые экспертизы были заведомо ошибочными, чтобы развить тезис об опасности митингующих? Мол, сами друг друга перестреляли…

— Такая версия выдвигается, но пока однозначных утверждений нет. Зато по одному из протестующих, убитых 22 января 2014 года, круг подозреваемых сузился — мы вышли на конкретное спецподразделение милиции. Так что расследование продолжается и продвигается.



* Улица Институтская. 20 февраля 2014 года

— А что можете сказать по поводу расстрелов 18−20 февраля, когда погибли 75 человек?

— Нами собраны доказательства, на основании которых выдвинуты обвинения в незаконности проведения в столице «антитеррористической операции», направленной на зачистку Майдана. В целом по эпизоду штурма Майдана сообщено о подозрении 12 лицам. В частности, бывшим президенту Украины, председателю СБУ и его заместителю, начальнику УСБУ в Киеве и Киевской области (он под стражей и дело слушается в суде), руководству МВД Украины, Внутренних Войск и киевской милиции.

— Ну всех ведь еще не задержали… Но есть же сотрудники «Беркута», которые непосредственно участвовали в кровавой бойне и которым не дали сбежать?

— Пока на скамье подсудимых пять человек, обвиняемых в расстрелах на улице Институтской. Это экс-заместитель командира киевского полка милиции особого назначения «Беркут» и четверо бойцов спецроты того же подразделения. Еще 21 «беркутовец», а также пять руководителей государства и правоохранительных органов (им инкриминируется организация преступления) находятся в розыске.

По событиям 18 февраля — разгона утреннего шествия, были установлены двое «беркутовцев», причастных к трем убийствам и 33 огнестрельным ранениям активистов Майдана. Но суд изменил им меру пресечения — по моему мнению, безосновательно. Как следствие — они сбежали. По руководителям данного подразделения дело слушается в суде.



* Притестующие, погибшие на улице Институтской и майдане Незалежности

— 20 февраля на улице Институтской и майдане Незалежности были убиты 48 человек, более 80 ранено. Так все-таки — стреляли снайперы из гостиницы «Украина»?

— До 20 февраля смертельные ранения у митингующих были в основном от охотничьих патронов и разорвавшихся гранат. В тот день, кроме нескольких случаев, люди погибали от применения нарезного табельного оружия. Однако предположения о том, что по активистам стреляли из гостиницы, не получили подтверждения. Хотя расследование еще не закончено.

Вначале о стрельбе из «Украины» заявил иностранный репортер, который видел, как кто-то выстрелили из окна. Но на видеозапись этот момент не попал. Нашлись люди, заявлявшие, что слышали выстрелы «сверху». Позже, когда следствие получило достаточно много панорамных съемок, было установлено, что пострадавших, получивших ранения именно со стороны гостиницы, нет. В отношении каждого из убитых были проведена судебно-медицинская экспертиза. Данные свидетельствуют, что выстрелы производились из иных мест, в том числе со стороны баррикады, где находились правоохранители — так называемая «черная рота „Беркута“ с желтыми повязками». В их подразделении, кстати, имелся и снайпер с винтовкой Драгунова. Эта винтовка и несколько автоматов Калашникова затем были разрезаны на части и спрятаны в Киеве на острове Жуков. Оружие нашли только в 2016 году.

На сегодняшний день собранные материалы исследуются судом, который и должен определить, достаточно ли доказательств для признания подсудимых виновными.



* Данные судебно-медицинской экспертизы тел погибших свидетельствуют, что выстрелы производились в том числе со стороны баррикады, где находилась рота «Беркута» с желтыми повязками

— А как же документальный фильм итальянского военного корреспондента Джиана Микалессина, в котором трое граждан Грузии утверждают, что именно они являются исполнителями приказов о расстрелах и участников Майдана, и сотрудников «Беркута»? «Снайперы» сообщили, что в конце 2013 года были завербованы соратником бывшего президента Грузии Мамукой Мамулашвили и в январе 2014-го прилетели в Киев с целью спровоцировать бойцов «Беркута» на кровавое противостояние с митингующими. Их, дескать, поселили в гостинице «Украина», доставили туда оружие. Как вы относитесь к этим заявлениям?

— Фильм и прозвучавшие в нем признания проверяются в ходе следствия и суда. Хотя, по моему мнению, озвученные данные не соответствуют установленным в ходе расследования обстоятельствам. Начнем с того, что граждане Грузии с указанными в фильме именами в Украину в то время не въезжали…

— Паспорт можно и поменять.

— Можно, но есть и другие противоречия. Тем не менее, если такие утверждения существуют, их надо проверить. В рамках этого дела уже допрошен Михеил Саакашвили.

Эти так называемые грузинские снайперы, которые сейчас находятся в Армении, говорят о своем желании дать показания украинскому суду? Пожалуйста. Думаю, окончательный ответ по фильму и прозвучавшим в нем признаниям будет получен быстро.



* По данным Министерства здравоохранения Украины с 30 ноября 2013 года по 14 апреля в ходе акций протеста в Киеве и в регионах Украины погибли 106 человек

— Знаю, что украинские следователи ездили для обмена опытом в Вильнюс, где очень долго расследовались события января 1991 года. Тогда, напомню, советские войска пытались подавить сопротивление провозгласивших независимость страны граждан Литвы и в ходе захвата телецентра было убито 15 и ранено 700 человек.

— Инициатива этой поездки принадлежит адвокатам Небесной сотни. Литовские правоохранители поделились опытом расследования таких преступлений, систематизацией материалов, построением обвинения именно в разрезе выполнения преступных приказов. Что важно: был момент, когда расследование в Вильнюсе практически прекратилось, в следственной группе осталось несколько человек. И ситуация изменилась лишь с приходом нового президента, который сделал данное расследование одним из приоритетных в государстве и правоохранительных органах. Дело было завершено и передано в суд.

— Насколько я знаю, реальные сроки там получили всего двое: отдававшие преступные приказы лидеры литовских коммунистов. Их пришлось буквально выкрасть из другой страны, куда они сбежали от уголовного преследования.

— Судебный процесс еще не закончен. Надеюсь, что все виновные в убийствах получат наказание.

— Сергей Викторович, в октябре вы получили выговор от квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. За что?

— Да, я получил выговор с формулировкой «за нарушение иерархических методов организации работы в прокуратуре, что создает угрозу функционирования органов прокуратуры». Это произошло по инициативе заместителя генпрокурора Юрия Столярчука. В течение длительного времени он принимал решения с нарушением законодательства, препятствовал расследованию трех уголовных производств, два из которых совершены во времена Януковича и касались «соратников» бывшего генпрокурора Виктора Пшонки, а третье — в отношении председателя одного из судов. Действия Столярчука я обжаловал у генпрокурора, но жалобы фактически не рассматривались. В итоге Столярчук под надуманным предлогом решил забрать данные дела из нашего управления. Считаю, что подобное объясняется его желанием незаконно влиять на расследование с целью не привлекать виновных к ответственности. Тогда я написал обращение в Совет прокуроров, где сообщил об угрозе независимости прокурора, а также заявление о преступлении. Надлежащей реакции ни от генпрокурора, ни от Совета прокуроров не последовало.

— Но от вас досталось и главному военному прокурору Анатолию Матиосу. Говорят, вы больше 80 жалоб на него написали?

— Уже, наверное, больше сотни. Они касаются в первую очередь незаконных действий курирующих заместителей и генпрокурора, однако были и в отношении Матиоса и его подчиненных. Поверьте, ничего личного (смеется). Расскажу только об одном эпизоде: расследовании убийства двух человек 19 февраля 2014 года в Хмельницком. Им занималась военная прокуратура, так как имелись данные о том, что выстрелы произвели сотрудники Службы безопасности — руководителю управления СБУ даже подозрение выдвинули. Но потом дело прекратили.

Напомню, митингующие собрались в Хмельницком возле здания СБУ, требуя от службистов не ездить в Киев и не участвовать в разгоне протестных акций. На входе возникла потасовка. А потом прозвучали выстрелы, стреляли сквозь дверь пристройки. Два человека получили ранения, один из них, женщина, — смертельное. Позже был убит еще один протестующий и несколько ранены. Во время расследования изъяли две пули.

Казалось, чего проще, — проверить были ли пули выпущены из табельного автомата. И если да, — из чьего именно. Однако следствие длилось долго, а результата не было видно. Мы как подразделение, на которое возлагалась общая координация всех расследований преступлений во время Майдана, держали дело на контроле. Пытались помочь, указывали на недостатки. Но они не устранялись, а, наоборот, накапливались. В итоге мы добились передачи этого дела из военной прокуратуры нам. И тут обнаружилось, что из материалов исчезли главные вещественные доказательства — смертоносные пули. Это существенно усложнило процесс собирания доказательной базы.

— И что, теперь виновные уйдут от ответственности?

— Наши следователи успешно преодолевают подобные искусственные препятствия. Надеюсь, что виновные будут установлены. Но что интересно: мой рапорт генпрокурору об этих вопиющих нарушениях поручили рассматривать той же военной прокуратуре. А служебное расследование закончилось тем, что следователю, «потерявшему» пули, отказали… в премии.