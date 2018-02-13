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Саакашвили

Саакашвили хотел бы, чтобы его судили в Украине

Иван МОЗГОВОЙ, специально для «ФАКТОВ»

13.02.2018 15:36 67

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В эфире телеканала NewsOne бывший одесский губернатор Михеил Саакашвили заявил, что хочет вернуться в Украину и чтобы его судили в этой стране. Он сказал, что у него есть статус постоянного жителя Украины, срок действия статуса истекает в марте.

В то же время он посетовал, что теперь не сможет посещать судебные заседания по делам, открытым против него в Украине.

«Как сейчас я буду появляться на судебных заседаниях. Я ж преступник, да? Вы объявили, что я хотел свергнуть власть в Украине, что я брал деньги у русских. Меня будут судить в Украине или нет? Как я сейчас попаду в украинский суд? Или вы хотите объявить меня сейчас в розыск?» — возмущался Саакашвили.

Напомним, что Саакашвили не намерен просить политического убежища в Польше.

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