Саакашвили хотел бы, чтобы его судили в Украине
В эфире телеканала NewsOne бывший одесский губернатор Михеил Саакашвили заявил, что хочет вернуться в Украину и чтобы его судили в этой стране. Он сказал, что у него есть статус постоянного жителя Украины, срок действия статуса истекает в марте.
В то же время он посетовал, что теперь не сможет посещать судебные заседания по делам, открытым против него в Украине.
«Как сейчас я буду появляться на судебных заседаниях. Я ж преступник, да? Вы объявили, что я хотел свергнуть власть в Украине, что я брал деньги у русских. Меня будут судить в Украине или нет? Как я сейчас попаду в украинский суд? Или вы хотите объявить меня сейчас в розыск?» — возмущался Саакашвили.
Напомним, что Саакашвили не намерен просить политического убежища в Польше.
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