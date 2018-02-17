Порошенко обсудил с Генсеком ООН миротворческую миссию на востоке страны

Президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочего визита в Германию, в рамках участия в 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности провел встречу с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Сообщается, что в ходе встречи основное внимание было уделено обсуждению вопроса о перспективах развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе. Кроме того, собеседники договорились, что главной задачей будущей миссии ООН должно быть обеспечение полного мирного урегулирования ситуации на востоке Украины.

Также Порошенко и Гутерриш договорились о восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, собеседники выразили обеспокоенность продолжением ухудшения ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму.

В этом контексте президент Украины отметил необходимость принятия международным сообществом дополнительных мер с целью заставить Россию выполнять резолюции ГА ООН 71/205 и 72/190.

Ранее сообщалось о том, что в ходе выступления на Мюнхенской конференции-2018 Гутерриш заявил, что ООН готова стать платформой для разработки решений по кибербезопасности.