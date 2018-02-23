Из украинских СИЗО в 2017 году сбежали пять заключенных
В 2017 году зафиксировано пять побегов заключенных из следственных изоляторов. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов, отметив, что всех беглецов со временем удалось найти и задержать.
По его словам, один из осужденных сбежал из-под стражи, находясь на стационарном лечении в Одесской областной туберкулезной больнице, еще один — из Измаильской инфекционной больницы.
В то же время, как отметил заместитель министра, в прошлом году не зафиксировано ни одного случая побегов из исправительных колоний.
Напомним, ранее показали ужасные условия в одном из корпусов Лукьяновского СИЗО.
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“ Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли. ”