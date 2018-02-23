Из украинских СИЗО в 2017 году сбежали пять заключенных

В 2017 году зафиксировано пять побегов заключенных из следственных изоляторов. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов, отметив, что всех беглецов со временем удалось найти и задержать.

По его словам, один из осужденных сбежал из-под стражи, находясь на стационарном лечении в Одесской областной туберкулезной больнице, еще один — из Измаильской инфекционной больницы.

В то же время, как отметил заместитель министра, в прошлом году не зафиксировано ни одного случая побегов из исправительных колоний.

Напомним, ранее показали ужасные условия в одном из корпусов Лукьяновского СИЗО.