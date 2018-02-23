﻿

USD 26.99
RSS
Побег из СИЗО

Из украинских СИЗО в 2017 году сбежали пять заключенных

Инф. «ФАКТОВ»

23.02.2018 22:49 61

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

В 2017 году зафиксировано пять побегов заключенных из следственных изоляторов. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов, отметив, что всех беглецов со временем удалось найти и задержать.

По его словам, один из осужденных сбежал из-под стражи, находясь на стационарном лечении в Одесской областной туберкулезной больнице, еще один — из Измаильской инфекционной больницы.

В то же время, как отметил заместитель министра, в прошлом году не зафиксировано ни одного случая побегов из исправительных колоний.

Напомним, ранее показали ужасные условия в одном из корпусов Лукьяновского СИЗО.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины