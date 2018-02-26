Взрыв в Лестере унес жизни четырех человек (фото, видео)

В понедельник, 26 февраля, власти города Лестер (Великобритания) сообщили, что в результате мощного взрыва в жилом доме погибли четыре человека. Еще восемь госпитализированы, из них один находится в критическом состоянии.

Как уже сообщали fakty.ua, взрыв в Лестере прогремел вечером 25 февраля. Огненный столб взмыл над городом на высоту более 15 метров. Пожарные и спасатели работали на месте трагедии всю ночь. Есть основания полагать, что под завалами разрушенного и полусгоревшего дома могут быть еще выжившие. Операция продолжается.

Полиция пока не называет причину взрыва, однако версию теракта исключает. Пока правоохранители сосредоточены на поиске тех, кто числится пропавшими без вести.

Власти поблагодарили местных жителей за помощь, которую те оказывают. Горожане готовы бесплатно предоставить кровь пострадавшим. Тем, кто лишился имущества в результате взрыва и пожара, помогают одеждой и продуктами.

На первом этаже дома находились два магазина. Владельцы пока затрудняются оценить ущерб.

Так дом в Лестере выглядел до взрыва и пожара