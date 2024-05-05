Комета Галлея представляє: у ніч на 6 травня українці зможуть спостерігати один із найяскравіших метеорних потоків

Якщо минулого року на Великдень Землю накривав потужний метеоритний дощ Ліриди, то цього року — метеорний потік Ета-Акваріди.

Як пояснює sciencealert.com, метеори, відомі як падаючі зірки, можна побачити будь-якої ночі у році, але деякі ночі підходять для спостережень найкраще.

ВІДЕО ДНЯ

Коли Земля рухається навколо Сонця, ми стикаємося з потоками пилу та сміття від комет та астероїдів. Ці уламки породжують «метеорні дощі» — кількість падаючих зірок різко зростає.

Зараз ми проходимо через околицю одного з таких потоків сміття, залишеного кометою Галлея. Він створює метеорний потік Ета-Акваріди, який найкраще видно у південній півкулі. Щороку, коли Земля досягає цієї точки своєї орбіти, на ранковому небі можна побачити Ета-Акваріди. Нинішній пік збігається з молодим місяцем — у досвітній час небо буде дуже темним, що створить ідеальні умови для спостереження.

РЕКЛАМА

Земля проходить через уламки комети Галлея двічі на рік, породжуючи два знамениті метеорні дощі. У жовтні — Оріоніди, видимі в обох півкулях. А у квітні-травні — метеорний потік Ета-Акваріди.

Приблизно протягом тижня, починаючи з 6 травня, Земля рухається через саму щільну частину потоку, і Ета-Акваріди досягатимуть свого піку.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що Персеїди найкраще видно наприкінці літа, у серпні.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

27

Читайте нас у Facebook