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Большегрузный автомобиль

Морозное предупреждение: стало известно, как отразятся холода на работе дорог и портов

Инф. «ФАКТОВ»

26.02.2018 18:54 253

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Министерство инфраструктуры Украины предупредило о возможных осложнениях в работе предприятий транспортной отрасли вследствие влияния активных циклонов в ближайшие дни.

В частности, 27 февраля на дорогах Приазовья, в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях ожидаются снежные заносы и гололедица, в акватории Азовского моря и в портах — порывы ветра 25−28 м/с, высота волн 1,3−2 метра, быстрое обледенение судов.

28 февраля ожидается небольшое послабление осадков, однако 1 марта в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях вновь будет идти сильный, местами очень сильный снег, сильные метели, снежные заносы, на дорогах ожидается гололедица.

«Такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращения движения транспорта на отдельных участках дорог, работы электрических сетей, коммунального хозяйства, строительной и морской отрасли в большинстве областей страны (кроме западных)», — говорится в сообщении транспортников.

Напомним, киевлян просят до 1 марта воздержаться от поездок на своих авто.

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