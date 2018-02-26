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Задержанный экс-депутат Шепелев может оказаться агентом ФСБ, - генпрокурор

Инф. «ФАКТОВ»

26.02.2018 21:10 166

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У Генпрокуратуры есть основания подозревать, что неожиданно нашедшийся в Украине экс-депутат Александр Шепелев (на фото) — агент ФСБ. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью Lb.ua.

«У нас есть документы о том, что он в своих показаниях подписывается как гражданин „ДНР“. Есть копии (документов), которые доказывают, что он агент ФСБ. Эти материалы мы получили через адвокатов потерпевшего в наших делах, который является стороной процессов в России. Копии официально сняты адвокатами с тех дел и приобщены к нашим материалам. Именно поэтому у господина Шепелева появилась еще статья 110 — измена Родине», — объяснил Луценко.

По словам Луценко, следствие против Шепелева идет не только в Украине — в России экс-депутат также стал уголовно преследуемым и именно потому вернулся.

«Моя версия, но только версия, что в России его также серьезно преследуют, и дело дошло до ареста. Поэтому человек покидает территорию России. Почему при этом он выбирает Украину? Как человек прямой, скажу, что, видимо, ему кто-то что-то пообещал. Возможно, спрятать на предвыборное время, а там, может, что-то изменится. По крайней мере, в его показаниях постоянно звучит: меня преследовали „оранжевые“, затем преследовали „синие“. Но остается фактом, что его незаконно похитили, избивали, и мы устанавливаем, кто», — добавил генпрокурор.

9 февраля Шепелев был задержан в лесу под Киевом. Экс-депутата обнаружили со следами побоев.

От украинского следствия Шепелев скрывался с июля 2014 года. Экс-депутат является заочным фигурантом трех судебных процессов по 115-й статье (умышленное убийство). Кроме того, завершено и находится на стадии ознакомления с материалами так называемое экономическое дело — о хищениях в «РодовидБанке».

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