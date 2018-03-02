Минимальные алименты хотят увеличить до 2 тыс. гривен

Министр юстиции Павел Петренко предложил вдвое увеличить минимальную сумму алиментов для детей. Выплаты должны составлять не меньше 2 тыс. гривен. Об этом министр заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Сейчас на уровне закона установлена слишком низкая минимальная социальная норма для детей, которые получают алименты. Если отец не имеет работы, или имеет минимальную зарплату, он должен платить только около 900 гривен в пользу этого ребенка. У нас есть инициатива, чтобы эту сумму поднять хотя бы до 2 тыс. гривен», — цитирует министра Интерфакс-Украина.

Также министр предлагает ввести стимулы для родителей, которые вкладывают средства в своих детей, — например, установить налоговые и социальные льготы.

Напомним, после вступления в силу нового закона против злостных неплательщиков алиментов в публичный реестр должников были внесены более 170 тыс. человек.

