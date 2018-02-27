Минюст впервые отправил неплательщиков алиментов убирать улицы

Новый закон об усилении ответственности за неуплату алиментов заработал. Уже составлены первые протоколы против родителей, имеющих неофициальные доходы, но не платящих алименты. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в эфире «112 Украина».

«Первые протоколы о направлении таких горе-родителей на общественные работы, то есть подметать улицы, красить дома, уже составлены по Украине. В Винницкой области уже первые два протокола были составлены на таких родителей, которые пойдут работать», — заявил Петренко.

По подсчетам министра, за 14 дней работы нового закона в публичный реестр злостных неплательщиков алиментов внесены более 170 тыс. человек. Почти 60 тысяч лиц были лишены права на вождение автомобилем. Приблизительно стольким же запрещен выезд за границу. Число неплательщиков алиментов, объявленных в розыск, выросло с шести тысяч до восьми тысяч человек. Только за первые дни были погашены 50 млн грн задолженности по уплате алиментов.

Напомним, в Николаеве в результате действия нового закона алиментщики лишились квартир, автомобилей, части магазина.