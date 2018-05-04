Официально: родители Меган Маркл приедут на свадьбу дочери (фото)

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В пятницу, 4 мая, британская газета The Daily Mail сообщила о том, что родители Меган Маркл будут присутствовать на свадьбе дочери с принцем Гарри 19 мая в Виндзорском замке. Более того, имеется подтверждение, что мать невесты будет сопровождать дочь в лимузине, который доставит их к церкви, а отец согласно традиции поведет Меган к алтарю.

Напомним, инструктор по йоге Дория Рэгленд и бывший голливудский осветитель Томас Маркл давно находятся в разводе. Именно это обстоятельство и порождало сомнения относительно их присутствия на свадьбе Меган.

Меган Маркл со своим отцом

The Daily Mail сообщает также, что Дория и Томас прилетят в Великобританию из США примерно за неделю до торжественного события. Бывших супругов официально представят всем членам королевской семьи, включая Елизавету II и принца Филиппа, принца Чарльза и герцогиню Корнуэльскую, принца Уильяма и герцогиню Кембриджскую.

Дория Маркл, мать Меган

Также подтверждается, что Томас Маркл и принц Гарри до сих пор ни разу не встречались. И увидят они друг друга впервые только в день свадьбы.

Сообщается, что 96-летний супруг Елизаветы II может пропустить свадьбу внука — принц Филипп все еще неважно себя чувствует после операции на бедре, которую он перенес 4 апреля. Тем не менее, представитель королевской семьи отметил, что в Букингемском дворце не теряют надежду на то, что супруг Ее Величества найдет в себе силы и появится хотя бы на венчании.

Кенсингтонский дворец 4 мая распространил следующее заявление: «Принц Гарри и мисс Маркл с нетерпением ждут возможности поприветствовать родителей мисс Маркл в Виндзоре. Мистер Томас Маркл и мисс Дория Рэгленд прибудут в Великобританию за несколько дней до свадьбы, чтобы было время на знакомство с семьей принца Гарри, включая королеву… У каждого из родителей невесты будет важная роль во время венчания».

Подтверждается, что в числе почетных гостей на свадьбе будут близкие родственники покойной принцессы Дианы — ее брат граф Спенсер, сестры леди Сара и леди Джейн со своими семьями.

В сообщении Кенсингтонского дворца содержатся утвержденные детали предстоящей церемонии. Жених и невеста, по традиции, ночь перед свадьбой проведут раздельно. Венчание пройдет в соответствие с традициями и правилами англиканской церкви. У новобрачных не будет сразу медового месяца. Жених и шафер (принц Уильям) придут к часовне Святого Георгия пешком.

Венчание будет идти примерно час. Затем новобрачные выйдут к подданным. Их будут приветствовать 200 человек. После этого Гарри и Меган проедутся в открытой карете по Виндзору. Тем временем гости отправятся из часовни в Зал Святого Георгия. Свадебный банкет начнется около 15.30 по местному времени (17.30 по киевскому времени).