Боевика Лусварги передали СБУ

Происшествия

Сотрудники Службы безопасности Украины забрали бразильского боевика «ЛДНР» Рафаэля Лусварги, задержанного ранее представителями националистической организации С14 возле здания посольства Бразилии.

Об этом сообщает УНН.

Сейчас задержанный Рафаэля Лусварги передан СБУ, сотрудники которой завели его в здание ведомства.

Напомним, с сентября 2014 года по май 2015 года Лусварги находился в составе подразделения «ДНР» и выполнял функции управляющего ротой, инструктора и разведчика, а также принимал участие в боевых действиях в Донецкой области. Осенью 2015 года бразилец уехал из Донбасса, а 6 октября 2016-го был задержан в «Борисполе» сотрудниками СБУ. Лусварги был осужден в январе 2017 года к тринадцати годам заключения с конфискацией имущества по статье 258−3 УК Украины. В августе того же года апелляционная инстанция отменила этот приговор. После повторного рассмотрения 14 ноября 2017 года дело направили в Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам.