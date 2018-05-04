В столице националисты поймали бразильца, воевавшего за "ДНР"

Украина

В Киеве националисты поймали гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе на стороне боевиков «ДНР».

Об этом сообщил LB.ua.

По информации издания, Лусварги задержали возле здания посольства Бразилии. Активисты намерены отвести задержанного в Службу безопасности.

Рафаэль Лусварги, которого ранее журналисты обнаружили в Свято-Покровском монастыре Украинской православной церкви (Московский патриархат), скрылся в посольстве Бразилии в Киеве. После того, как СМИ сообщили о местонахождении Лусварги, священники отвезли его в посольство. Изданию Радио Свобода отказались там сообщить, находится ли на их территории боевик.

«Мы на такие вопросы не отвечаем. Мы не даем информации ни об одном гражданине Бразилии», — заявили в посольстве.

Ранее Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе на стороне боевиков «ДНР», а потом был осужден украинским судом, обнаружили свободно гуляющим по Киеву.

Напомним, с сентября 2014 года по май 2015 года Лусварги находился в составе подразделения «ДНР» и выполнял функции управляющего ротой, инструктора и разведчика, а также принимал участие в боевых действиях в Донецкой области. Осенью 2015 года бразилец уехал из Донбасса, а 6 октября 2016-го был задержан в «Борисполе» сотрудниками СБУ. Лусварги был осужден в январе 2017 года к тринадцати годам заключения с конфискацией имущества по статье 258−3 УК Украины. В августе того же года апелляционная инстанция отменила этот приговор. После повторного рассмотрения 14 ноября 2017 года дело направили в Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам.