В Италии кот стал миллионером

Люди и звери

В итальянском городе Верона 88-летняя женщина по имени Анна завещала своему коту Пилу («legato Pilù») наследство в сумме 1,5 миллиона евро. Об этом сообщает Il Giornale di Vicenza.

За несколько лет до этого Анна нашла Пилу на улице.

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Теперь состоянием кота распоряжаются представители Фонда вкладчиков.

Согласно завещанию, сумма наследства должно тратиться на услуги ветеринара для кота, обеспечение ему комфортного жилья и его потребностей.

Сейчас Пилу живет в приюте для домашних животных в Милане, в то же время ему ищут нового владельца, который, однако не получит прав на состояние кота.

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Завещанием предусмотрено, что после смерти кота деньги достанутся защитникам животных.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в США стриптизерша выиграла дело в суде против семьи бизнесмена, оставившего ей наследство.