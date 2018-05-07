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В СБУ назвали генерала, руководившего обстрелом Мариуполя (видео)
Председатель СБУ Василий Грицак обнародовал материалы расследования, доказывающие непосредственное участие российских военных в обстрелах микрорайона Мариуполя 24 января 2015 года. Напомним, что в результате обстрела мирного города погибло двадцать девять граждан Украины, девяносто два получили ранения.
По словам руководителя спецслужбы, выводы расследования в ближайшее время будут переданы в Международный суд ООН по иску Украины о нарушении Российской Федерацией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 г. и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года.
«Доказано, что этот террористический акт осуществлен кадровыми российскими военнослужащими с применением двух штатных реактивных дивизионов Вооруженных сил РФ», — сообщил Василий Грицак. По данным следствия, с территории РФ операцией непосредственно руководил начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа ВС РФ генерал-майор Ярощук Степан Степанович, а из временно оккупированного Донецка — полковник ВС РФ Цаплюк Александр Йожефович, позывной «Горец». Координацию действий российских реактивных дивизионов осуществлял подполковник ВС РФ Власов Максим Владимирович, позывной «Югра».
Следователи СБУ установили непосредственное участие в обстрелах подразделений 200-й Печенегской отдельной мотострелковой бригады и 2-й Гвардейской Таманской мотострелковой дивизии.
Два дивизиона реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» из состава ВС РФ осуществили более 120 выстрелов по мирному городу неуправляемыми реактивными осколочно-фугасными снарядами С-21ОФ. Следователи СБУ задокументировали всю цепочку организации, координации и выполнения кадровыми военными РФ обстрела Мариуполя.
«Понятно, что санкции на осуществление этого террористического акта принимались высшим политическим и военным руководством России», — отметил председатель СБУ.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в СБУ сообщили, кто организовал нападение на «киборга» Вербича.
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