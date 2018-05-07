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В СБУ сообщили, кто организовал нападение на «киборга» Вербича
В СБУ сообщили о задержании участников нападения в Киеве на Дмитрия Вербича — «киборга», защищавшего Донецкий аэропорт.
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«Правоохранители задокументировали, что 2 мая группа злоумышленников совершила нападение на участника АТО — защитника Донецкого аэропорта, который получил, в частности, ножевое ранение. Установлено, что большинство нападавших выехали в Харьков, где и были задержаны», — сообщают в спецслужбе.
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Оперативники СБУ задокументировали, что организатором нападения на участника АТО является гражданин России, который покинул территорию Украины 4 мая в и скрывается в Польше. Все фигуранты дела установлены, их доставят в Киев для проведения следственных действий.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице напали на бывшего защитника ДАП.
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