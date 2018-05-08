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Парламент Армении избрал нового премьер-министра
Во вторник, 8 мая, парламент Армении избрал Никола Пашиняна премьер-министром страны. Выступая перед депутатами, новый глава правительства пообещал, что после избрания не будет заниматься «кадровым погромом» в системе государственного управления.
«Мы уверены, что в системе госуправления страны множество талантливых людей. Мы не только не готовимся к кадровому погрому, а намерены сконцентрировать лучший потенциал во благо Армении. Мы надеемся на тех людей в госсистеме, которые достигли успеха, благодаря своему таланту», — отметил Пашинян.
Он также пообещал посетить Нагорный Карабах. «Первым моим шагом станет ознакомление с оперативной обстановкой на передовой линии», — заявил Пашинян. Он утверждает, что Армения готова к мирному решению конфликта «на основе равноправия народов и самоопределения».
Как уже сообщали «ФАКТЫ», Пашинян возглавил массовые протесты в республике, которые начались в середине апреля. Они были спровоцированы избранием на пост премьер-министра Армении бывшего президента Сержа Саргсяна. Акция гражданского неповиновения вынудила Саргсяна подать в отставку.
Пашиняна выбрали со второй попытки. Сначала его кандидатуру парламент отказался поддержать 1 мая, хотя она была единственной. После этого акции протеста в Армении возобновились с новой силой.
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“ — Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!”