Парламент Армении избрал нового премьер-министра

Мир

Во вторник, 8 мая, парламент Армении избрал Никола Пашиняна премьер-министром страны. Выступая перед депутатами, новый глава правительства пообещал, что после избрания не будет заниматься «кадровым погромом» в системе государственного управления.

«Мы уверены, что в системе госуправления страны множество талантливых людей. Мы не только не готовимся к кадровому погрому, а намерены сконцентрировать лучший потенциал во благо Армении. Мы надеемся на тех людей в госсистеме, которые достигли успеха, благодаря своему таланту», — отметил Пашинян.

Он также пообещал посетить Нагорный Карабах. «Первым моим шагом станет ознакомление с оперативной обстановкой на передовой линии», — заявил Пашинян. Он утверждает, что Армения готова к мирному решению конфликта «на основе равноправия народов и самоопределения».

Как уже сообщали «ФАКТЫ», Пашинян возглавил массовые протесты в республике, которые начались в середине апреля. Они были спровоцированы избранием на пост премьер-министра Армении бывшего президента Сержа Саргсяна. Акция гражданского неповиновения вынудила Саргсяна подать в отставку.

Пашиняна выбрали со второй попытки. Сначала его кандидатуру парламент отказался поддержать 1 мая, хотя она была единственной. После этого акции протеста в Армении возобновились с новой силой.