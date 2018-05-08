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В центре Рима сгорел пассажирский автобус
Во вторник, 8 мая, в центре Рима сгорел пассажирский автобус. Инцидент произошел неподалеку от знаменитого фонтана Треви.
Как сообщила итальянская полиция, к счастью, никто не пострадал. Пассажиры и водитель успели выбежать из горящего автобуса на улицу.
Причина возгорания пока не установлена. По некоторым данным, это могло быть короткое замыкание.
К сожалению, сообщает Reuters, подобные инциденты в Риме не редкость. Например, в 2017 году в столице Италии сгорели или получили серьезные повреждения в результате пожара не менее 20 автобусов.
Все они принадлежали компании Atac. Она погрязла в долгах, общая сумма которых составляет 1,3 миллиарда евро. До 36 процентов автобусов, принадлежащих компании, стоят в гаражах, так как нуждаются в ремонте, а денег на него у Atac нет.
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“ Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...”