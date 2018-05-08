Мир

Во вторник, 8 мая, в центре Рима сгорел пассажирский автобус. Инцидент произошел неподалеку от знаменитого фонтана Треви.

Как сообщила итальянская полиция, к счастью, никто не пострадал. Пассажиры и водитель успели выбежать из горящего автобуса на улицу.

Причина возгорания пока не установлена. По некоторым данным, это могло быть короткое замыкание.

К сожалению, сообщает Reuters, подобные инциденты в Риме не редкость. Например, в 2017 году в столице Италии сгорели или получили серьезные повреждения в результате пожара не менее 20 автобусов.

Все они принадлежали компании Atac. Она погрязла в долгах, общая сумма которых составляет 1,3 миллиарда евро. До 36 процентов автобусов, принадлежащих компании, стоят в гаражах, так как нуждаются в ремонте, а денег на него у Atac нет.