В Одессе прошла акция в поддержку украинских политзаключенных в РФ (фото)

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«Свободу пленным!» — под таким лозунгом 7 июля одесситы собрались в центре города, на Приморском бульваре, у памятника Дюку де Ришелье. Тем самым был дан старт всеукраинской акции в поддержку украинцев, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях и в тюрьмах России.

Собравшиеся у Дюка, в том числе люди, сами побывавшие в застенках на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, требовали активизировать работу по обмену удерживаемыми лицами, заняться проблемами уже освобожденных и ни в коем случае не игнорировать тех, о чьих судьбах «почему-то забыли чиновники».

На акции приводились конкретные примеры: с конца 2015 года в плену находится Сергей Глондар. Еще раньше — 3,5 года назад оказался захваченным под Дебальцево Александр Кореньков. Однако ни в СМИ, ни в списки на обмен их имена не попадают.

Во время акции был свободный доступ к микрофону. Активисты и бывшие пленные рассказывали о пытках, которые испытывали и испытывают на себе украинцы в застенках Кремля.

Как отмечали участники митинга, для освобожденных лиц очень важной становится социализация и психологическая адаптация. Об этом рассказал, в частности, представитель «Украинской организации пленных» Евгений Шляхтин.

«Я сам из Стаханова Луганской области, — заявил Евгений. — Был организатором проукраинских акций в городе, в марте 2014 года попал в поле зрения сепаратистов. Несколько месяцев спустя меня схватили боевики „ЛНР“ — били, пытали. 30 суток я находился в плену. Условия ужасные были. Подвалы — это помещение не для того, чтобы там находились люди. Можно сказать, что мне еще просто повезло: в какой-то момент меня просто отпустили. Знакомые помогли выехать на контролируемую Украиной территорию. Здесь же — новые трудности: отсутствие какой-либо реабилитации и помощи. Особенно тяжело человеку, который с оккупированной территории. Если бы одесситы не помогли, не знаю, что со мной стало бы».

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На митинге была принята резолюция, в которой авторы призывают активизировать работу по освобождению пленных, обеспечить доступ в тюрьмы наблюдателей, заняться теми, кто из плена все-таки вернулся. Также активисты требуют провести обмен пленных в формате «всех на всех», а депутатов призывают поддержать закон о медицинской реабилитации бывших заключенных.

Напомним, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко признала, что переговоры по освобождению украинцев из ОРДЛО идут крайне тяжело, а в феврале сорвалось освобождение нескольких военнослужащих.