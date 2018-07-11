Автомобили на еврономерах заблокировали центр Киева

Украина

Центр Киева, а особенно улица Грушевского и правительственный квартал (ул.Шелковичная, ул. Садовая, ул. Липская, ул. Институтская) с утра заблокированы автомобилями на еврономерах. Автовладельцы запланировали массовые протесты перед Верховной Радой и Кабинетом министров. Под лозунгом «Доступное авто для каждого украинца» автовладельцы будут требовать доступных условий растаможивания автомобилей.

Официально сбор участников акции был назначен на 6.00 В Киев прибыли автомобили из Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Запорожской и других областей. Начало митинга назначено на 9.00. Заявлены 20 тыс. участников.

По информации организаторов, акция будет бессрочной — до выполнения требований митингующих.

Напомним, действующие условия растаможивания автомобилей организаторы акций считают кабальными. По данным на 2017 год в Украине в нарушение закона находятся более 63,9 тыс. транспортных средств с иностранными номерами.

Среди вариантов, которые предлагались для решения проблемы, были так называемый «молдавский» («амнистия» владельцам машин и растаможка за 30% от действующей ставки) и альтернативный (новая фиксированная ставка при растаможивании — 800 евро).

Фото Киев автомобильный/Facebook