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Происшествия

79-летняя старушка трое суток не могла выбраться из 30-метрового оврага

14:31 11 июля 2018   158
79-летняя старушка трое суток не могла выбраться из 30-метрового оврага
Михаил СЕРГУШЕВ, «ФАКТЫ»

ЧП случилось с 79-летней пенсионеркой из Черкасской области. Бабушка упала в овраг глубиной примерно 30 метров и трое суток безуспешно пыталась из него выбраться. Об этом «ФАКТАМ» сообщил заместитель начальника пожарно-спасательной части Канева Максим Пелыпась:

«Старушка вышла из дому 8 июля вечером. Внучке сказала, что хочет прогуляться, и пропала. Родственники решили начать поиски исчезнувшей пенсионерки самостоятельно. Искали полночи, потом продолжили на следующий день… Я, если честно, не могу понять, почему они сразу не обратились за помощью в полицию или к нам.

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Пенсионерку обнаружила внучка лишь на третий день — всего в двухстах метрах от дома. Она сидела на дне глубокого заросшего оврага и молчала. Молодая женщина позвонила спасателям, лишь когда поняла, что сама бабушку достать с 30-метровой глубины не сможет. На место ЧП выехал экипаж из пятерых спасателей.

Старушка держалась молодцом несмотря на то, что почти трое суток провела без воды и еды. Сказала, что ни на что не жалуется, хотя немного замерзла.

В настоящее время пенсионерка в больнице. Врачи установили, что у старушки переохлаждение и травмы ног".

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как случайные прохожие в Кременчуге спасали 97-летнюю старушку, которая решила свести счеты с жизнью и выпрыгнула из окна многоэтажки, но застряла в бельевых веревках на седьмом этаже.

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